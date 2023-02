Ein Buch zum Verlieben an einem Tag zum Verlieben

Barbara Feikus (li.) und Ulla Elbers freuten sich, dass die Einladung zur Lesung am Valentinstag so gut ankam.

Valentinstag, ein Tag für Verliebte. Aber ebenso auch ein guter Tag, um sich mit einem schönen Abend zu beschenken. Dafür sorgte das Ökumenische Bildungswerk und lud zu einer Lesung mit Ulla Elbers ein.

Die Resonanz darauf war überwältigend. „Ich möchte meinen Puls jetzt nicht messen, das würde das Gerät sprengen“, sagte Ulla Elbers mit Blick in den Saal des Gemeindehauses. Denn an die 70 Besucherinnen und Besucher freuten sich auf die kommenden Stunden mit ihr. Das Buch „Mon cherie und unsere demolierten Seelen“ wählte Ulla Elbers und erzählte damit die Geschichte einer „Frau Anfang Vierzig, die ziemlich verpeilt ist“, so Elbers. Und deren Leben durch ihre Freundschaft und Flucht mit einem 60-Jährigen, drei an ihr interessierten Männern und letztendlich auch eine Schwangerschaft ordentlich durcheinander gerät.

Das mit dem Buchpreis 2022 ausgezeichnete Werk der Österreicherin Verena Roßbacher kam gut an und „ist ein Buch, das ich sehr schätze“, sagte Ulla Elbers.