Ein deutliches Zeichen gegen moderne Sklaverei

Die Orangen-Aktion „Süß statt bitter“, an der auch der Eine-Welt-Laden der Bevergemeinde teilnimmt, war einmal mehr ein Erfolg.

Magdalena van Teeffelen ist einmal mehr als begeistert. Schon mehrfach hat das Team des Eine-Welt-Ladens an der Orangen-Aktion „Süß statt bitter!“ teilgenommen. „51 Kisten wurden dieses Mal bestellt“, freuen sich die Initiatoren.

Schon bei dem Angebot davor war die Nachfrage im Eine-Welt-Laden groß. „54 Kisten waren es beim letzten Mal“, sagt van Teeffelen und fügt hinzu, dass bei diesem Bestellzyklus auch viele Kunden aus Telgte dabei gewesen seien, da man die Aktion dort dieses Mal nicht angeboten hatte.

Zur Erinnerung: Mit der Orangen-Aktion „Süß statt bitter“ macht das Team des Weltladens auf unmenschliche Zustände und moderne Sklaverei bei der Obsternte in Süditalien aufmerksam. Die Orangenernte hat dort in der Winterzeit Hochkonjunktur. Die Erntehelfer – rund 2000 Wanderarbeiter und Geflüchtete – bekommen allerdings nur einen Hungerlohn – etwa 25 Euro für einen langen Tag knochenharter Arbeit. Zudem müssen sie im nasskalten Winter unter erbärmlichsten Bedingungen in Zelten, Containern und Hütten hausen.

Die Orangen-Aktion möchte gegen diese moderne Sklaverei ein Zeichen setzen. Es sei erschreckend, dass solche menschenunwürdigen Zustände wie in Süditalien überhaupt möglich sind, heißt es von der Initiative. Ob Zitronen, Tomaten, Paprika, Oliven – all das Obst und Gemüse werde von „Sklaven“ geerntet. Es seien häufig Geflüchtete aus afrikanischen Ländern. Dass sich kaum jemand für ihr Schicksal interessiere, sei „eine Schande für Europa“.

Der Weltladen unterstützt mit der Aktion den Vertrieb ökologisch produzierter Orangen aus Italien. Die Bauern erhalten faire Preise und die Wanderarbeiter den Mindestlohn und eine Sozialversicherung.