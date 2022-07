Für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren bot die Kolpingsfamilie wieder einen Waldspieltag an.

„Man schützt nur das, was man liebt, und man liebt nur das, was man kennt“, so erklärt Stefanie Teuber die Intention der Kolpingsfamilie, die Waldspieltage nun auch für Drei- bis Sechsjährigen stattfinden zu lassen.