Schiedsmänner Erwin Kock und Günther Eschkotte berichteten über ihre Tätigkeit

Es sind die klassischen Nachbarschaftsstreitigkeiten, die die beiden Schiedsmänner Erwin Kock und Günther Eschkotte in erster Linie zu bearbeiten haben. Allerdings ist die Gesamtzahl der Fälle die sie bearbeitet haben in den vergangenen Jahren in der Bevergemeinde durchweg niedrig gewesen. So gab es beispielsweise in 2015 keinen Antrag zur Streitschlichtung.

„Ostbevern ist ein friedliches Dorf“, sagt Günther Eschkotte, der im Mai diesen Jahres zum Schiedsmann in der Gemeinde gewählt wurde. Eschkotte – vielen durch die Sambagruppe „Camposada“ bekannt – unterstützt damit Erwin Kock, der das Amt des Schiedsmannes bereits seit 2013 ausübt.

Doch was machen die beiden Schiedsmänner eigentlich genau? Welche Fälle begleiten sie, und führt ihr Einsatz immer zum Erfolg? Bereits Anfang des Jahres wurde mit der Wahl Eschkottes unter den Ratsmitgliedern der Wunsch geäußert, dass sich die Schiedspersonen einmal vorstellen und einen Einblick in ihre Tätigkeit geben. Aber die Anzahl der bearbeiteten Fälle in den vergangenen Jahren ist überschaubar. Ein friedliches Dorf eben, wie Eschkotte es mehrfach nannte. So gab es im vergangenen halben Jahr lediglich einen Fall zu bearbeiten. Seit 2014 hatte Kock die einzelnen Jahre nach Fällen aufgeschlüsselt. So gab es in den Jahren zwischen einem und vier Schlichtungsverfahren und ein bis drei sogenannte „Tür- und-Angel“-Verfahren. Auffallend bei diesem Vergleich sind die Jahre 2015 – in diesem Jahr gab es kein Verfahren an dem die Schiedspersonen beteiligt waren – und 2016, wo es insgesamt acht Verfahren zu bearbeiten galt, darunter ein „Tür-und-Angel“-Fall.

„Geregelt werden in den meisten Fällen klassische Nachbarschaftsstreitigkeiten“, sagt Erwin Kock. Das können sogenannter „Überwuchs“ sein oder die Früchte die aus dem Nachbargarten herüberfallen. Voraussetzung für die Einleitung eines Schiedsverfahrens sei es, dass die Parteien an einer dauerhaften Lösung interessiert seien, erläutert Eschkotte. Denn, wird in einem Schlichtungsverfahren Einvernehmen erzielt, so werde das in einem Vertrag festgehalten. Das wiederum habe dann Rechtsgültigkeit und sei 30 Jahre lang vollstreckbar.

Um aber überhaupt erst einmal an die Schiedsleute zu gelangen, muss ein schriftlicher Antrag gestellt werden. Darüber hinaus ist ein Kostenvorschuss von 50 Euro zu entrichten. „Erst dann darf der Schiedsmann tätig werden“, erläutert Erwin Kock.

Sollte keine Einigung zwischen den Parteien erzielt werden, bleiben zehn Euro, die der Antragsteller zu zahlen hat. 25 Euro hingegen werden fällig, wenn eine Einigung erzielt wird. Je nach Verfahrensausgang werden dann noch eine Dokumentenpauschale in Rechnung gestellt und mit den 50 Euro Anzahlung verrechnet.

Bei den „Tür-und-Angel“-Verfahren gibt es ein Treffen mit den Beteiligten vor Ort. Sollte es dort bereits eine Einigung geben, so erübrigt sich die Antragstellung auf ein Schiedsverfahren. Ein Protokoll wird bei den „Tür-und Angel“-Verfahren nicht erstellt.