Ein ganzes Leben in einem Buch

Den Corona-Lockdown hat Gertrud Knemeyer genutzt, um in einem Buch über ihren Onkel, Wilhelm Mirlenbrink, seine zahlreichen persönlichen Briefe zu verarbeiten, die er über die Jahre seiner Tätigkeit als Priester in Brasilien in die Heimat geschrieben hat.

Gertrud Knemeyer hat ein Buch zur Erinnerung an ihren Onkel Wilhelm Mirlenbrink geschrieben. Der lebte als Priester (Fotos links) in Brasilien und schrieb viele Briefe in die Heimat.

An ihren Onkel Willy erinnert sich Gertrud Knemeyer sehr gerne. Wilhelm Mirlenbrink war der jüngste Bruder ihrer Mutter Anna Buchholz und als Priester in Brasilien tätig. Von ihrer Patentante Gertrud Mirlenbrink hat Gertrud Knemeyer über 50 handgeschriebene Briefe geerbt. Diese hatte Wilhelm Mirlenbrink in der Zeit von 1931 bis 1967 sowohl an seine Mutter als auch an seine Schwester geschrieben. Sie geben tiefen Einblick in ein sehr bewegtes Leben des Missionars. „Ich war restlos begeistert von dem Inhalt der Briefe“, sagt die 87-jährige Nichte. Vor allem sei zu erkennen gewesen, wie liebevoll das Verhältnis zu seiner Mutter gewesen war. „Meine Oma, die ich leider kaum kennenlernen durfte, muss eine ganz tolle Frau gewesen sein.“

Briefe auf dünnem Luftpostpapier

„Die Briefe waren auf extrem dünnem Luftpostpapier sehr klein in Sütterlin geschrieben. Eine Schrift, die heute kaum noch einer lesen kann“, sagt Gertrud Knemeyer. Wegen des Alters sei das Papier schon leicht brüchig gewesen und einiges nur mit der Lupe lesbar gewesen. Sie habe die Briefe zunächst nur für die Familie in eine für alle lesbare Schrift übertragen. Dabei sei ihr die Idee gekommen, diese Erinnerungen an ihren Onkel Willy in einem Buch festzuhalten. Den Corona-Lockdown hat Gertrud Knemeyer mit dieser Arbeit für sich ausgefüllt.

Originalbriefe und alte Fotos

„Erinnerungen an das Leben des Wilhelm Mirlenbrink von 1915 bis 1967“, heißt das Werk, in dem die Originalbriefe ebenso wie Knemeyers danebengestellte Transkription zu lesen sind. Dazu gibt es viele alte Fotos aus einem Album, das Wilhelm Mirlenbrink ebenfalls hinterlassen hat.

„Mein Onkel hat schon im Alter von zehn Jahren den Wunsch geäußert, Priester werden zu wollen“, berichtet Gertrud Knemeyer. Nach dem Abitur 1931 habe ihr Onkel diesen Berufswunsch dann auch verfolgt, und ein Theologiestudium in Unterfranken begonnen. „Während der Nazizeit hat er sein Studium in den Niederlanden fortgesetzt.“

Wilhelm Mirlenbrink trat dem Orden Heilige Familie J.H.M. (Jesus.Maria.Josef) bei. Das sei für Wilhelm Mirlenbrink eine sehr schwere Zeit gewesen, weiß Gertrud Knemeyer aus den Briefen. Er habe zwischenzeitlich sogar darüber nachgedacht, wegen der harten und anstrengenden Regeln die Ausbildung abzubrechen. Das tat er aber nicht und legte 1934 sein Gelübde ab. Für die nicht günstige Einkleidung als Priester hätten mehrere Bürger aus Ostbevern ihren Onkel mit einer Spende unterstützt. In den Briefen habe er mitgeteilt, dass er nun der glücklichste Mensch auf Erden sei.

1937 reiste er mit dem Schiff „Antonio Delfno“ und zwölf Mitbrüdern nach Brasilien. Dort ist er im Jahr 1940 zum Priester geweiht worden. In den 1940er Jahren seien nur wenig Briefe bei der Familie in Ostbevern angekommen. Gertrud Knemeyer geht davon aus, dass diese aufgrund des Zweiten Weltkrieges weitergeleitet worden seien.

Mit zwölf Mitbrüdern nach Brasilien

Später habe ihr Onkel auch Päckchen geschickt mit Kaffee und Schokolade. Auch handbestickte bunte Blusen, die von Frauen aus Brasilien angefertigt wurden, habe er mitgeschickt. „Die habe ich als Kind gerne getragen.“ In Brasilien habe sich ihr Onkel hingebungsvoll um die armen Menschen gekümmert.

1951 zur Silberhochzeit ihrer Eltern sei Wilhelm Mirlenbrink auf Heimaturlaub nach Ostbevern gekommen. Auch feierte er seine Heimatprimiz im Kreise seiner Familie in der Ostbeverner Kirche. Ein großes Fest sei das gewesen, erinnert sich Gertrud Knemeyer gern daran zurück. Auch eine humorvolle Begebenheit hat Gertrud Knemeyer nicht vergessen. Ihr Onkel Willy beherrschte fünf Sprachen und verwechselte schon einmal Wörter. So sprach er die Baronin Agnes von Beverfoerde mit „Du“ an und siezte dafür seine Schwester.

1952 flog er zurück nach Brasilien. 1960 wurde der Priester in die Hafenstadt Natal versetzt, berichtet Gertrud Knemeyer. Schon damals hätte ihr Onkel über gesundheitliche Probleme geklagt. Ein weiterer Heimaturlaub folgte 1961 und sollte der Erholung dienen. Danach kehrte er nach Brasilien zurück. 1963 sei er zum Oberer und Pfarrer ernannt worden.

Wilhelm Mirlenbrink Foto: Marion Fenner

1966 war Wilhelm Mirlenbrink erneut in Ostbevern und feierte dort sein silbernes Priesterjubiläum. Gesundheitlich geschwächt wollte er sich im Sauerland erholen. Doch weil es ihm schlechter ging, sei er zurück nach Ostbevern gekommen und dann im Krankenhaus gestorben. „Ich bin froh, dass mein Onkel in Ostbevern begraben wurde“, sagt Gertrud Knemeyer.

So habe die Familie einen Ort zum Trauern und Erinnern gehabt.

Das Buch hat Gertrud Knemeyer nur in einer Auflage von 100 Exemplaren drucken lassen. „Ich denke, es ist eher etwas für Freunde und die Familie.“ Wer aber dennoch ein Exemplar haben möchte, kann sich direkt an die Herausgeberin und Autorin wenden.