Ein neues Konzept muss her

Immer wieder rutscht das Museum der historischen Waschtechnik in Brock in die Diskussion der Lokalpolitik. Oftmals aufgrund der damit verbundenen Kosten für die Gemeinde. Doch ist die Trennung davon der richtige Weg?

Schon vor über zehn Jahren war die Gemeinde kurz davor, das Museum der historischen Waschtechnik in Brock aufzugeben. Keine wirtschaftliche Perspektive, ein abgängiges Gebäude und zu hohe Unterhaltungskosten. Und trotzdem durfte es schlussendlich bleiben, auch wegen der Vertragsmodalitäten mit den Eigentümern zahlreicher Exponate.

In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses stand das Thema wieder einmal auf der Agenda. Hatten doch sowohl CDU, als auch Grüne und SPD den Antrag gestellt, sich von dem Museum, das in der Alten Schule in Brock beheimatet ist, zu trennen. Wenn man einen Blick auf die Besucherzahlen werfe, dann „ist das wirklich erbärmlich“, sagte Ulrich Lunkebein (Grüne). Über viele Jahre habe man überdies versucht einen neuen Standort zu finden. „Aber man findet ja nichts“, so Lunkebein weiter und regte abermals den Ausstieg vor dem Hintergrund erneuter im Haushalt eingestellter Unterhaltungskosten an.

Die Unterhaltskosten bleiben auch bei Umnutzung

Da hakte Fachbereichsleiter Hans-Heinrich Witt ein: „Die Unterhaltungskosten fallen für das Gebäude als solches an“, sagte er. Die neue Heizungsanlage sei notwendig und müsse installiert werden. Und das ganz unabhängig davon, was in dem Gebäude drin ist. Bürgermeister Karl Piochowiak ergänzte: „Auch wenn wir aus dem Projekt aussteigen, die Kosten sind trotzdem da.“

Von Seiten der CDU kam der Vorschlag, man solle in Anbetracht steigender Nachfrage an Kita-Plätzen auch in Brock, die ebenfalls in dem Gebäude beheimatete Kita auf den Bereich des Waschmaschinenmuseums ausweiten, um so eine sinnvolle Nutzung des Gebäudes zu erreichen.

Museum ist das Einzige seiner Art in Norddeutschland

Eine Lanze für das Museum brach Dr. Meinrad Aichner (FDP). „Das ist das einzige seiner Art, das es in Norddeutschland gibt“, sagte er und regte an, die Exponate zu erhalten und nach Alternativen zu suchen. „Dezentral“, lautete das Stichwort bei Thomas Manthey (SPD), damit habe man auch andernorts schon gute Erfahrungen gemacht, wusste er zu berichten. Denn als kulturelles Kleinod, so formulierten die Sozialdemokraten es in ihrem Antrag, sei das Museum als Teil der Identität Ostbeverns grundsätzlich zu erhalten. Allerdings gelte es zu überprüfen, ob das am jetzigen Standort mit dem aktuellen Konzept sinnvoll sei. Ihr Vorschlag dazu: Die für dieses Jahr vorgesehenen Reparaturen auf das minimal Notwendigste zu reduzieren und eine kleine Arbeitsgruppe zu gründen, die auf jeden Fall Bröker Akteure und Interessengruppen enthalten sollte, um so ein tragfähiges Konzept zu erarbeiten.

Zuletzt wurde das Thema Waschmaschinenmuseum im Dorfentwicklungskonzept Brock aufgegriffen und die touristische Bedeutung klargestellt. Und auch der Verein Ostbevern Touristik hält das Museum weiterhin für bedeutsam, geht aus der Sitzungsvorlage hervor.

Die Politiker hingegen verständigten sich darauf, dass die Gemeinde eine Umnutzung des Gebäudes prüfen solle. Das solle allerdings nicht vorrangig mit dem Ziel der Aufgabe des Museums verknüpft sein.