Ein Nullsummenspiel

Restmüll reduzieren – das war das Stichwort, unter dem die FDP einen Antrag hinsichtlich verschiedener Änderungen in der Abfallentsorgungssatzung der Gemeinde im Umwelt- und Planungsausschuss jüngst stellte. Denn bislang haben die Ostbeverner „nur“ die Wahl zwischen Restabfallgefäßen in den Größen 120 und 240 Liter, sowie Restmüllsäcken mit 60 Litern oder gleich einem ganzen Container mit einem Fassungsvermögen von 1,1 Kubikmetern.

Tonnen mit kleinerem Fassungsvermögen sinnvoll?

Die Liberalen hatten in ihrem Antrag darum gebeten zu überprüfen, ob für die Kommune nicht auch Tonnen mit kleinerem Fassungsvermögen angeboten werden können. Als Beispiel für ein solches Vorgehen wurden von der FDP verschiedene Nachbarkommunen angeführt. So gibt es unter anderem in Telgte die Wahl zwischen 60, 90, 120 und 240 Liter-Tonnen. In Everswinkel, Sassenberg und Warendorf werden als kleine Größe Tonnen mit 80 Litern Fassungsvermögen angeboten.

„ »Wenn die Restmülltonne gefüllt ist, weichen die Bürger auf die gelbe Tonne beziehungsweise die Biomülltonne aus, um den Müll zu entsorgen.« “ Dr. Michael König (Kämmerer)

Damit hat die FDP eine Diskussion angestoßen, die in der Gemeindeverwaltung nicht neu ist. In der Vergangenheit sei es immer mal wieder erwogen worden, kleinere Tonnen einzuführen. Jedoch seien diese Überlegungen regelmäßig wieder verworfen worden, hieß es seitens der Gemeinde. Der Grund: Bei einer abnehmenden Gefäßgröße beim Restmüll komme es zu einer vermehrten Fehlbefüllung und Verunreinigung des Biomülls. „Wenn die Restmülltonne gefüllt ist, weichen die Bürger auf die gelbe Tonne beziehungsweise die Biomülltonne aus, um den Müll zu entsorgen“, erläuterte Kämmerer Dr. Michael König in der Sitzung, wenngleich er es verstehen könne, wenn die Bürger beispielsweise aus Platzgründen lieber eine kleinere Tonne hätten. Dennoch wolle man unbedingt vermeiden, dass der Biomüll stärker verunreinigt wird.

Auch einen Mehrwert hinsichtlich der Kostenverteilung gebe es aus Sicht der Verwaltung nicht, so König. Denn auch wenn die kleineren Gefäße kostengünstiger für die Bürger kalkuliert würden, blieben die Gesamtkosten der Müllbeseitigung unverändert. „Das ist ein Nullsummenspiel“, so der Kämmerer weiter. Denn bei der Einführung der kleineren Tonne würden die Kosten für die größere Tonne entsprechend steigen.

Tipp aus der Nachbarstadt ist eindeutig

Argumente, die FDP-Chef Dr. Meinrad Aichner durchaus gelten lassen wollte, dennoch stellte er sich Frage, wie sich die Situation in anderen Gemeinden mit den kleineren Tonnen in den Nachbarkommunen darstellt. „Gibt es da tatsächlich Probleme? Welche Erfahrungen hat man da gemacht?“, wollte er wissen. Auch darauf hatte Michael König eine Antwort: Der Tipp, den er von den Kollegen aus Telgte bekomme habe: „Verzichten Sie auf eine kleinere Tonne.“

Einen weiteren Grund gegen die Einführung sieht die Gemeinde darin, dass kleine Tonnen neu eingekauft werden müssen, und größere eingelagert oder entsorgt werden müssten. Das wiederum führe zu gebührenrelevanten Kosten, vermeidbarem Materialverbräuchen und Verwaltungsaufwand.

Schlussendlich beließen es die Politiker an dieser Stelle bei einem Sachstandsbericht der Verwaltung und trafen keine Entscheidung auf den Antrag der FDP. Zumal die anderen drei Fraktionen unisono den Argumenten der Verwaltung gegen die Tonne folgten. Dennoch wiesen sie darauf hin, dass sogenannte Müllgemeinschaften gebildet werden könnten, um Kosten zu sparen.