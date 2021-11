Ein Picknick zu Weihnachten

Typisch Ostbeverner Picknickkisten mit lokalen Produkten: Nach dem großen Erfolg der Aktion „Verschenke ein Picknick“ im vergangenen Jahr beteiligt sich der Verein Ostbevern Touristik nun auch wieder an der Aktion und hat für die Ostbevernerinnen und Ostbeverner Picknickkisten gepackt: „Als Geschenk für die Lieben in der Adventszeit, für den Platz unterm Weihnachtsbaum oder als Vorfreude auf ein Picknick im neuen Jahr“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Regional, lecker und nachhaltig

Zu kaufen gibt es die Kisten ab sofort bei: „Kleiner Hofladen“, „Andreas Blumenwerkstatt“, „Eine-Welt-Laden“, „Raiffeisen Markt Ostbevern“, „Landfleischerei Otto Reckermann“, „Goldschmiede Marlene Wietkamp“ und „BeverDeele Lütke Zutelgte“. Zum Inhalt verspricht Ostbevern Touristik: „Regional, lecker und nachhaltig. Alle Kisten können auf Wunsch auch individuell zusammengestellt werden.

Neben Ostbevern sind noch rund 40 weitere Orte im Münsterland bei der Aktion mit dabei. Der Münsterland e.V. hat auf www.muensterland.com/verschenkepicknick zahlreiche Angebote der Region zusammengestellt. Weitere Informationen gibt es bei der Tourist-Info Ostbevern Touristik,

0 25 32/43 10 350, E-Mail an info@ostbevern-touristik.de.