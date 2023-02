Umwelt- und Planungsausschuss beschließt Klimaschutzkonzept

Es geht weiter voran in Sachen Klimaschutz in der Bevergemeinde. Jüngst wurde das erstmals 2011 beschlossene Klimaschutzkonzept fortgeführt und mit weiterreichenden Maßnahmen beschlossen. Mit dem Gesamtmaßnahmenpaket soll eine bilanzielle Treibhausgas‐Neutralität im Jahr 2035 erreicht werden.

Die von der Gemeinde aufgelegten Förderprogramme für Dach- und Balkon-PV-Anlagen werden noch nicht so stark nachgefragt, wie ursprünglich gedacht. Klar ist, dass die Gemeinde dennoch weiter darauf setzt. So wird beispielsweise auf der Franz-von-Assisi-Schule eine Anlage installiert.

Jetzt ist es beschlossene Sache: Der Umwelt- und Planungsausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung die Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes beschlossen und somit grünes Licht für die Ratsentscheidung am 14. Februar gegeben. Schon bei ihrem letzten Besuch im Dezember vergangenen Jahres hatte Jenny Kamp vom Büro Energielenker aus Münster der Gemeinde viel Positives in Sachen Klimaschutz attestiert. „Die Gemeinde ist gut aufgestellt. Man hat das Gefühl, ganz Ostbevern ist ein kleiner Klimaschutztrupp“, sagte sie da bei ihrem Besuch.