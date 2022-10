Ein spannender Wettstreit um Würde

An einem goldenen Oktobersamstag und nach zwei Jahren ohne Fuchsjagd erlebte die Veranstaltung des Reit- und Fahrvereins einen erfolgreichen Neuanfang. Höhepunkt war das Fuchsschwanzgreifen, das am Nachmittag auf einem abgeernteten Maisfeld der Familie Harbert stattfand.

Als die Jagdhornbläser zum „Halali“ bliesen, begannen die Qualifikationswettbewerbe. Die Reiterinnen und Reiter waren in Gruppen eingeteilt. Bei den Ponys hatten sich Luisa Bußmann und Annemarie Imholt für das Finale qualifiziert. Auf dem Acker herrschte eine fröhliche Stimmung. Erwartungsvolle Blicke und anfeuernde Rufe untermalten den Wettstreit um die Würde. Fuchsmajorin bei den Ponys wurde Annemarie Imholt. Auch bei den Großpferden galt es, nach der Coronapause eine Nachfolgerin für Nina Strotjohann zu finden. Hier war das Teilnehmerfeld größer und in drei Gruppen aufgeteilt. Annika Schultz, Ann-Kathrin Müller und Johannes Wieler hatten sich für das Finale qualifiziert. Nach spannendem Ritt siegte Annika Schultz.

Begonnen hatte die Veranstaltung mit einem Gottesdienst im Reiterstübchen, wo auch das Frühstück stattfand. 29 Teilnehmer starteten von der Reithalle ins Gelände. Ihnen folgten 40 Schlachtenbummlern, die es sich auf zwei Planwagen und in einem Kutschengespann gemütlich gemacht hatten. Durch Wald und Flur führte der Herbstritt zu Bernd Leifhelm an der Loburg und zum Bauernhof Loddenkötter in die Dorfbauerschaft.

Das Mittagessen wurde wieder auf der Reitanlage eingenommen. Nach dem Mittagessen ritt die Truppe zur Loburg. Dort wartete die Pony-Fuchsmajorin von 2019, Carina Knappheide, mit Kaffee und Kuchen.

Bevor es dann zum Fuchsschwanzgreifen kam, verweilte die Reiterschar noch auf dem Hof Struffert in der Bauerschaft Schirl. Nach dem Satteltrunk erreichten die Teilnehmenden schnell das Feld, wo die Fuchsjagd ihren Höhepunkt erreichte.

Am Abend feierte die Reiterfamilie im Gasthof Mersbäumer den Abschluss der Veranstaltung mit einem Reiterball und einigen Überraschungen für alle, für die der der Festausschuss gesorgt hatte.