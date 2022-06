Ein Stückchen Glück geschenkt

Mit Spannung warten Gäste und Bewohner des Lorenz-Werthmann-Hauses auf die Ankunft der Motorräder mit ihren Gespannen. Zuletzt waren diese vor drei Jahren beim achten BVDM-Jumbo-Run Ostbevern an der Westbeverner Straße 18 vorgefahren. Gespannt stehen sie an diesem Samstagvormittag vor ihrer Haustür und warten gebannt auf den Motorradkorso. Diese Aktion findet für Menschen mit Handicap statt und soll auch ein Zeichen gegen Diskriminierungen von Motorradfahrern setzen.

Mit diesem Projekt will der Verein VIBO (Verein zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderung in Ostbevern) das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung in möglichst vielen Lebensbereichen fördern. Diese Motorrad-Demo sei ein konkretes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement im Sinne von Inklusion, heißt es in einer Mitteilung.

Endlich ist es soweit. Etwa 40 Minuten verspätet ist ein lautes Dröhnen zu hören. Es ist das Knattern der Motorräder der 29 Gespannfahrer, die unter der Leitung von Bernhard Reckmann endlich wieder in Ostbevern angekommen sind. Helferinnen hatten die Mitfahrenden zuvor bereits mit Helmen und Sicherheitskleidung ausgestattet. Die 29 Motorräder mit Beiwagen und vier Trikes, begleitet von zehn Sicherheitsfahrern, einem Notarzt und zwei Polizeifahrzeugen, platzieren sich auf dem Parkplatz und an der Westbeverner Straße. Dort besteht die Möglichkeit, sich die Motorräder anzuschauen und sich auch mit den einheitlich in orangenen BVDM-Warnwesten bekleideten Fahrern zu unterhalten. Heiko Patzelt aus Gronau ist Triker und zum ersten Male dabei. Sein Dreiradwagen ist 37 Jahre alt, sein Passagier sitzt über ihm und wird die Tour durch den Kreis Warendorf so erleben. Neben ihm hat Klaus Dreyer aus Haren sein Trike geparkt. Auch er ist dabei, um ebenfalls für diesen guten Zweck zu fahren. Außerdem ist dieses dreitägige Treffen an der Loburg in Ostbevern eine gute Möglichkeit, Erfahrungen mit anderen Trikern auszutauschen.

Jumbo-Run Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp Jumbo-Run Ostbevern, Motorradtreffen Foto: Bernd Pohlkamp

Zum neunten Male und „immer wieder gerne“ dabei ist Dieter Linke aus Soest. Er fährt ein 37 Jahre altes Beiwagenmotorrad der Marke Moto Guzzi. Der ganze Stolz auf dieses italienische Fahrzeug spiegelt sich in seinem Gesicht wider.

Zu den aufmerksamen Beobachtern gehören auch Jochem Neumann, stellvertretender Bürgermeister, Maria Schwegmann und Hildegard Wegmann sowie Thomas Wobker, Vizepräsident des Lions Club Ostbevern und Sponsor der Veranstaltung. Nach einigem Hin und Her und ein paar Umplatzierungen haben alle Passagiere ihren Platz gefunden und der Konvoi startet.

Insgesamt 80 Kilometer stehen auf dem Plan: Bis zur Kaffee- und Kuchenpause im Garten der Bröcker Kirche geht die Fahrt nach Schwege, über Glandorf nach Kattenvenne und nach Ostbevern-Brock. Der Verein VIBO hat dort eine Kaffeetafel aufgebaut. Die zweite „Halbzeit“ führt den Verband nach Westbevern, an Telgte vorbei, über Müssingen und Schirl, Überwasser und über die B 51 zurück nach Ostbevern. Helfende Hände vom „Empfangskomitee“ unterstützen die Passagiere beim Absitzen. Umarmungen ihrer „eigenen“ Fahrer als Dankeschön von den Mitfahrenden machten bewusst, wie einfach Menschen anderen Menschen ein Stückchen vom großen Glück schenken können.