Ein Symbol für die Vielfalt

Am heutigen Dienstag findet der zehnte bundesweite Diversity-Tag statt. Ein Zeichen dafür ist heute am Rathaus in Ostbevern sichtbar.

Es geht um die Vielfalt in ihren verschiedenen Variationen – ethnisch-kulturell, Alter, Geschlecht, Weltanschauung oder sexuelle Identität: Am heutigen Dienstag findet der zehnte bundesweite Diversity-Tag statt. Auf diesen Tag wollen die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Telgte, Kada Malaj, sowie die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Ostbevern, Margarete Götker, aufmerksam machen.

„Diversity meint den bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Ostbevern. Ziel sei die gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen. Alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht, Alter, ihrer Religion, besonderen Merkmalen, unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft, sollen Anerkennung erfahren und wertgeschätzt werden.

Diskriminierungen abbauen

Diversity hinterfragt den Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft und soll Diskriminierungen abbauen. Ein Ziel ist zum Beispiel, Benachteiligung in der Arbeitswelt und in der Öffentlichkeit zu vermeiden.

„Immer wichtiger wird auch die Gender Diversity“, heißt es in der Mitteilung weiter. Menschen unterschiedlicher geschlechtlicher Ausrichtung würden häufig gemieden und nicht anerkannt. Durch einen sensiblen Umgang damit bekämen diese Menschen bessere Chancen in der Arbeitswelt. Dadurch, dass jeder Mensch sich so ausleben dürfe, wie er es möchte, kämen die wahren Kompetenzen einer Person zum Vorschein.

„Doch es gibt noch einiges zu tun“, schreibt die Gemeinde: „Zum Beispiel bei der Förderung von behinderten Menschen auf dem Arbeitsmarkt schneidet Deutschland im internationalen Vergleich relativ gut ab. Nachholbedarf gibt es hingegen bei der Integration von Zuwanderern ins Arbeitsleben. Das geht aus einer Studie der Industriestaaten-Organisation OECD hervor.“

Es geht um Chancengleichheit und größeren Zusammenhalt in der Gesellschaft. Aus diesem Grund, so die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde, Margarete Götker, wird heute die Regenbogenfahne als Symbol für die Vielfalt in der Gesellschaft am Rathaus Ostbevern gehisst.