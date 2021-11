Ein Vorgeschmack auf die Weihnachtszeit

Diese Stunde ging direkt ins Herz: Der Friedensgottesdienst, zu dem die Skysingers gemeinsam mit der Klasse 2c der Ambrosius-Grundschule und Franzis Niehoff am Sonntag eingeladen hatten, war eine Stunde voller Musik und Impulse, wie sie gerade in dieser Zeit sicherlich von vielen ersehnt wird. Auch das Datum war mit dem Volkstrauertag gut gewählt, zudem gaben die Lieder einen kleinen Vorgeschmack auf die Besinnlichkeit der Vorweihnachtszeit.

Mit einem großen Erdball kamen die teilnehmenden Mädchen und Jungen zum Altar, ein gelungener Auftakt für den musikalischen Beginn mit „Let there be Peace on Earth“, mit dem die Sängerinnen und Sänger der Skysingers die zahlreichen Besucher in der Ambrosius-Kirche begrüßten.

Man sei zusammengekommen, so Franzis Niehoff, um für den Frieden in der Welt zu beten. „Frieden beginnt bei mir, beginnt bei uns“, regte die künftige Internats- und Schulseelsorgerin der Loburg zum Nachdenken an.

„Frieden ist, wenn alle glücklich sind“

Was Frieden für sie persönlich bedeutet, dass sagten die Kinder Leona, Maximilian, Felix, Lila, Cäcilie und Tim, der es auf den Punkt brachte: „Frieden ist, wenn alle glücklich sind.“

Dem schlossen sich die Skysingers mit „Father“ und „Jesus Christ, you are my Life“ sowie Katharina Hüser mit einem Friedensgebet an.

Inspirierend waren auch die Fürbitten, die Franzis Niehoff im Bezug auf Titel einiger Zeitungsartikel, die in der vergangenen Woche über schreckliche Ereignisse in der Welt berichteten, vorlas. So bat sie beispielsweise im Bezug auf den US-Drohnenangriff um ein friedliches Zuhause für die Kinder in den Kriegsgebieten.

Einen besonders stimmungsvollen Höhepunkt des musikalischen Gottesdienstes gestalteten wieder die Mädchen und Jungen mit, in dem sie Friedenskerzen verteilten und diese entzündet werden konnten. Besonders bewegend, da die Skysingers das Stück „One Candle“ intonierten und damit ihren Wunsch nach Frieden für alle aussprachen. Auch mit weiteren Liedern machten die Musiker deutlich, wie wichtig das friedvolle Miteinander aller Menschen ist.