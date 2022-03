Ein wahrer Hörgenuss

Organist und Kirchenmusiker Christian Ortkras aus Rheda-Wiedenbrück ließ die frisch restaurierte Fleiter-Orgel in St. Ambrosius bei einem Konzert in allen Facetten erklingen.

Premiere an der „neuen“ Orgel in St. Ambrosius

Eine musikalische Sternstunde erlebte Ostbevern am Freitagabend bei der Premiere der „neuen“ Orgel in der St.-Ambrosius-Kirche. Nach fast zweimonatiger Restaurierungszeit war es so weit: Die Fleiter-Orgel von 1965 war spielbereit und der Organist und Kirchenmusiker Christian Ortkras (30) aus Rheda-Wiedenbrück ließ die Orgel in allen Facetten erklingen.

Orgel ist nun auf dem neuesten technischen Stand

Pfarrer Marco Klein begrüßte die Besucherinnen und Besucher. Er bedankte sich beim Kirchenvorstand für die Restaurierung der Orgel. Burkhard Orthaus, Küster und Organist der Ambrosiusgemeinde, freute sich darüber, dass die Orgel nun auf dem neuesten technischen Stand ist. Sie biete jetzt auch für Konzerte jeglicher Art neue Möglichkeiten.

Werke verschiedener Komponisten des frühen 18. Jahrhunderts

Christian Ortkras spielte auf der Orgel Werke verschiedener Komponisten des frühen 18. Jahrhunderts. Den ersten Hörgenuss lieferte Christian Ortkras mit einem monumentalen Werk des süddeutschen Barockkomponisten Georg Muffat. Dieses facettenreiche „Apparatus musico-organisticus“ sorgte mit kleinen lieblichen Einschüben und sehr freien und virtuosen Teilen für ein erstes warmes Hörgefühl. Etwas ruhiger wurde es mit dem Ricercar in C-Moll des Nürnberger Barockkomponisten Johann Pachelbel. Es stach hervor durch eine beeindruckende ruhige weiche Art. Bei seinem zweiten Stück „Ach was soll ich Sünder machen?“ – ein Choral mit sechs Variationen – stellte der Organist die einzelnen Klangfarben der Orgel vor. Ein weiterer Höhepunkt war die Musik des österreichischen Komponisten Johann Baptist Peyer „Herr, gib uns Frieden“.

Klangfarben der Orgel

Mit einer Überraschung vernahmen die Zuhörer im Kirchenraum, dass plötzlich gesungen wurde: Ehemalige Sängerinnen und Sänger von Christian Ortkras aus den Chören der Kirchengemeinde in Sassenberg und Füchtorf stimmten den Choral „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ an, bevor der Organist diese Orgelsonate von Felix Mendelssohn Bartholdy nochmals ohne Gesang auf das Publikum wirken ließ.

Englische Orgelromantik

Englische Orgelromantik folgte von Henry Elliot Button: „Dona nobis pacem.“ „Oh, Mensch, bewein dein Sünde groß.“ Christian Ortkras brachte mit diesem Beitrag das seiner Meinung nach schönste Choralvorspiel von Johann Sebastian Bach zu Gehör.

Zum Abschluss erfreute der Organist das Publikum mit dem „Fantasia in G-Moll“ von Johann Sebastian Bach. Lang anhaltender Applaus waren Zeichen dafür, dass die Klänge der neuen Orgel gefallen hatten.