Einblicke in veränderte Landschaft

In der Windmühle in Glandorf ließen sich die Biäwersänger über die Veränderungen der vergangenen Jahre informieren.

Gemeinsame Unternehmungen oder Auftritte sind in den vergangenen zwei Jahren die Ausnahme gewesen. Der Probenbetrieb läuft zwar wieder, die Biäwersänger, der plattdeutsche Männerchor des Heimatvereins, wollten aber etwas für das Gemeinschaftsgefühl tun. Am vergangenen Donnerstag ging es zwischen zwei Probenterminen per Rad, und für einige von ihnen auch per Auto, in Richtung Glandorf. Albert Pries und Alfred Stiller hatten eine Route festgelegt, die bei kurzen Pausen für interessante Einblicke in die Veränderungen der letzten Zeit durch Baumaßnahmen – Windkraftanlagen und Pferdehöfe – im direkten Umfeld sorgten.

Ziel der Tour war die Windmühle in Glandorf. Diese gehört der Gemeinde Glandorf und ist in den vergangenen drei Jahren, trotz der Probleme durch die Pandemie, für fast eine halbe Million Euro grundlegend saniert worden. Josef Laumann, vom Windmühlenverein Glandorf, konnte den interessierten Besuchern viele Details zur 1840 gebauten Mühle anschaulich erläutern und präsentieren.

Wer wollte – und konnte –, durfte sogar mit bis in die oberste Ebene, die Turmkrone, in mehr als 15 Meter Höhe. Auch ein Blick von der Galerie, es handelt sich bei dem Bautyp um eine Holländer Galerie-Windmühle, war beeindruckend, schreiben die Sänger. Aus dieser Perspektive hatten die Sänger Glandorf und den Teutoburger Wald wohl noch nicht gesehen.

Gestärkt mit einem Windmühlenschnaps ging es, nach einem herzlichen Dankeschön an Josef Laumann und einem kleinen Präsent für die Führung, zum Abendessen.