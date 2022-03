„Ein Unkraut ist nichts anderes als eine Blume, die am falschen Ort wächst.“ Dieses Zitat von George Washington Carver war das Motto der Wildkräuterwanderung, die die KFD Brock jüngst anbot. Jutta Teepe, Fachberaterin für Selbstversorgung mit essbaren Wildpflanzen, führte die Frauen am Schützenplatz vorbei und durch den Garten Epke, wo es für die naturverbundenen Teilnehmerinnen viel zu entdecken gab. Teepe erklärte ihnen nicht nur die Besonderheiten von Bärlauch und Brennnesseln, sondern erläuterte auch deren Verarbeitung zu gesunden und leckeren Speisen.

Durch die naturkundliche Lupe nahmen die Teilnehmerinnen die Gewächse in den Blick. Bärlauch hat in den vergangenen Jahren immer häufiger den Weg in die Küche gefunden. Das wurde auch höchste Zeit, erläuterte Jutta Teepe in ihren Ausführungen. Denn Bärlauch hat nicht nur viele gute Inhaltsstoffe wie Vitamin C, Mineralien und Spurenelementen, sondern soll auch noch antibakteriell und entzündungshemmend wirken, so die Fachfrau.

Verwendung in Pesto und Aufstrichen

Er findet Verwendung für Pesto, in Aufstrichen oder in Salaten. „Es ist eine ideale Pflanze für die Frühjahrskur“, erklärte Jutta Teepe den Gästen aus Brock und Ostbevern. Aber Obacht, denn Bärlauch wird auch schnell mal mit Maiglöckchen oder Herbstzeitlosen verwechselt. Übrigens: Der intensive Duft des Krauts sollte im Mittelalter gegen Vampire und Blutsauger helfen.

Auch die Brennnessel besprach Teepe mit den Teilnehmerinnen. Das Aussehen dürfte wohl allen schon bekannt gewesen sein. Dass die Pflanze aber beispielsweise dreimal so viel Vitamin C beinhaltet wie Grünkohl oder Brokkoli, wird sie bestimmt dazu animiert haben, die Brennnessel auch mal in die eigene Küche zu bringen. Zudem soll sie blutbildend sein und den Stoffwechsel antreiben. Auch aus ihr lassen sich Dips, Suppen und Salate zaubern. Wie das schmecken kann, zeigte sich den 15 Teilnehmerinnen zum Abschluss. Denn ihnen wurde eine Smoothie- und Snackbar mit verwendeten Kräutern angeboten.

Alexandra Sendker aus dem KFD-Leitungsteam war nach dem Gartenrundgang zufrieden: „Ich fand es sehr informativ“, sagte sie über ihre neuen Kenntnisse. „Ich konnte mein Wissen erweitern und gehe in Zukunft mit mehr Wachsamkeit durch den Wald.“