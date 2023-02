Eine Extraportion Vergnügen

Zu einer Probe mit der Extraportion Vergnügen kamen am Montag nicht nur die Sänger des örtlichen Männergesangsvereins zusammen, sondern auch etliche „Neue“, die in die Chorgemeinschaft hineinschnuppern wollten. Eingeladen hatte der MGV dazu Katalin Klingler, die mit den Herren Stimmbildung unternahm. Bei den für die Sänger ungewöhnlichen Methoden war der Spaß für alle Beteiligten groß.

„Wir wollten mal wieder über den Tellerrand schauen“, nannte MGV-Vorsitzender Klaus Brandes einen Grund, warum man sich für solch ein Programm entschied. Da Stimmbildung für aktive Sänger – im MGV gibt es 25 davon – wichtig sei, habe man wieder eine Gesangslehrerin einladen wollen. Die Wahl fiel auf Katalin Klingler aus Münster. Zudem kamen mehrere interessierte Besucher, die sich mal im Gesang erproben wollten.

Körperhaltung und Artikulation

Dem stimmlichen Aufwärmen mit Atemübungen folgten Impulse, beispielsweise zur Körperhaltung und Artikulation. Mit spontanen Handlungen und Überraschungseffekten gelang es Katalin Klingler schnell, die Männer und ihre Dirigentin Elena Königsfeld dafür zu begeistern. Zudem gab es Theorie, mit der die Lehrerin auch den langjährigen Sängern bis dato unbekannte Informationen vermittelte. Tipps gab sie auch bei den Gesangseinlagen des Chors.

Klaus Brandes hofft, einige der Besucher für den Männergesangsverein gewinnen zu können. „Wir sind für alles offen.“ Aber auch nach dieser Aktion sind Interessierte, die Freude am Gesang haben, immer gerne gesehen. Der nächste Auftritt der Sänger wird übrigens am 24. Februar (Freitag) stattfinden. Gemeinsam mit den Starlights und einem Ensemble des MVO laden sie um 18.30 Uhr zu einem musikalischen und ökumenischen Friedensgebet in die Ambrosius-Kirche ein.