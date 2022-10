„Eine fröhliche Entdeckungsreise“

Genau wie die Konfirmanden im Rahmen ihres Fotoprojekts, so gingen auch die Besucher des Gottesdienstes am Sonntag auf Entdeckungsreise. „Auf Gottes Spuren“, so der Titel der Ausstellung, die die Jugendlichen mit den Fotos erarbeitete und die in der Christuskirche eröffnet wurde.

Ein ungewöhnlicher Gottesdienst war es, den Pfarrer Sacha Sommershof mit den Konfis vorbereitete, denn er führte über mehrere Stationen vom Außenbereich über die Räumlichkeiten bis in die Kirche. Aufgrund der hohen Besucherzahl, die er gleichermaßen erfreut wie auch überrascht begrüßte, fand das in mehreren Gruppen statt.

Interaktives Konzept

„Wir möchten Sie zu einer fröhlichen Entdeckungsreise einladen“, sagte Sacha Sommershof. An den Stationen wolle man – in einem interaktiven Konzept – spontane Gebete sprechen und Geschichten hören. Zum Abschluss des Gottesdienstes fand man in der Kirche wieder zusammen, um von der Entdeckungsreise auf Gottes Spuren zu erzählen.

„Ein Experiment“, wie der Geistliche sagte. „Lassen Sie sich darauf ein“, bat er die Anwesenden, den außergewöhnlichen Gottesdienst aktiv mitzugestalten.

„Auf Gottes Spuren“

Danach gab es die Möglichkeit, die vielen Fotografien, deren Motive die Konfirmanden „auf Gottes Spuren“ entdeckten, zu betrachten. Die Ergebnisse, die verschiedene Aspekte der Schöpfung aufgreifen, entstanden mit den Smartphones unter der Anleitung des Künstlers Michael Kestin und inspirieren nun zur Auseinandersetzung mit dem Thema.

Ebenso wurde zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Dabei konnten sich die Besucher austauschen.

„Im Frühjahr wollen wir wieder etwas Ähnliches machen“, erklärte Sacha Sommershof, dass das Fotoprojekt eine gelungene Aktion gewesen ist.

Zu sehen sind die Bilder bis zum 28. Oktober jeweils von 15 bis 17 Uhr.