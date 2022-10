16 ehemalige Schüler und zwei ehemalige Lehrer haben sich jetzt auf der Loburg getroffen. Anlass war das 50. Abiturjubiläum, heißt es in einer Mitteilung. „Für viele von uns war die Loburg als Internatsschule eine große Bildungschance, die ihnen sonst nicht geboten worden wäre. Ein großer Teil der Mitschüler kam aus landwirtschaftlich geprägten Regionen im Münsterland, in denen verkehrstechnisch eine tägliche Fahrt zum nächsten Gymnasium praktisch nicht möglich war. So hat uns das Bistum Münster über die Loburg eine Förderung zukommen lassen“, heißt es im Pressebericht der ehemaligen Schüler. Aber die Internatszeit habe auch Schattenseiten gehabt. „Viele haben die rüden Erziehungsmethoden in schlechter Erinnerung“, wird im Bericht ein Beispiel genannt.

Während eines Rundgangs durch die Gebäude der Loburg machte die Gruppe Halt in der Kapelle, um der inzwischen schon zehn Verstorbenen der Klasse zu gedenken.

Dennoch habe es in der „Alten Post“ in Ostbevern einen gemütlichen Ausklang gegeben. „Dabei genossen die beiden Ex-Lehrer Ullrich Mose und Dr. Rolf Franzbecker sichtbar die Gespräche mit ihren früheren Schülern“, heißt es abschließend.