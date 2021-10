Eine Karriere wie aus dem Bilderbuch

„Ich will mich weiterentwickeln, Neues lernen und immer ein Stück besser werden.“ So beschreibt Timo Pacheco Pimenta seine beruflichen Ziele. Der 29-Jährige hat seinen Abschluss als geprüfter Logistikmeister mit Bestnoten abgeschlossen und wurde dafür jetzt mit dem Karl-Holstein-Preis der IHK Nord Westfalen ausgezeichnet. Diesen Preis haben die fünf besten Absolventen der Höheren Berufsbildung aus der Emscher-Lippe-Region erhalten. „Als ich den Anruf bekommen habe, konnte ich nicht glauben, dass ich so gut war“, sagt Timo Pacheco Pimenta.

So eine Karriere hätten ihm frühere Weggefährten nämlich nicht vorausgesagt. Nach der Grundschule besuchte er zunächst die Realschule. Dort kam der junge Mann allerdings nicht so gut klar und wechselte auf die Hauptschule. „Mir fehlte damals die Motivation.“ Der Wechsel war der richtige Schritt, wie sich im Nachhinein herausstellte. Denn dort bekam er den Dreh und schloss die Schule mit dem qualifizierten Realschulabschluss ab.

Doch mit der Schule sollte es trotz der Möglichkeit, nun doch noch das Abitur zu machen, nicht weitergehen. „Ich wollte etwas Praktisches machen.“ Beim Arbeitsamt ließ er sich beraten, und so kam er auf den Beruf der Fachkraft für Lagerlogistik. Ein Beruf, den viele gar nicht auf dem Schirm haben. Der Ostbeverner stellte aber schnell fest: „Logistik ist mein Faible.“

Er fand einen Ausbildungsplatz bei der Firma BOS in Emsdetten-Sinnigen. Dafür zu sorgen, dass die eingelagerte Ware immer zum richtigen Zeitpunkt in die Fertigung kommt und die Arbeiter dort keinen Leerlauf haben, das hat Timo Pacheco Pimenta von Anfang an fasziniert. Nach dem Abschluss der Ausbildung arbeitet er bei der Firma Agtos in Emsdetten. Dann wollte er noch den Logistikmeister machen. „Mein Arbeitgeber hat mich dafür dankenswerterweise freigestellt.“ Denn die viermonatige Weiterbildung absolvierte er in Vollzeit auf eigene Kosten.

Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Ausbildung ausschließlich in den eigenen vier Wänden am Bildschirm statt. Zuhause waren auch sein kleiner Sohn und seine schwangere Frau. Trotzdem habe das mit dem Lernen gut geklappt. „Meine Frau hat mir wirklich immer den Rücken frei gehalten, sodass ich mich auf die Fortbildung konzentrieren konnte.“

Nach den Abschlussklausuren folgte noch die praktische Prüfung. Kurz davor kam sein zweiter Sohn deutlich vor dem errechneten Termin zur Welt. Zudem gab es in der Familie einen überraschenden Todesfall. Zwei Ereignisse, die Timo Pacheco Pimenta aus dem seelischen Gleichgewicht brachten. „Nach Prüfung war mir zu diesem Zeitpunkt wirklich nicht mehr.“ An vernünftiges Lernen sei nicht mehr zu denken gewesen. Doch wieder sei es seine Frau gewesen, die ihn überredete, es zumindest zu versuchen. Der Logistiker warf einen kurzen Blick in seine Bücher und ging zur Prüfung. Als er sah, wie seine Aufgabe lautete, habe er seinen Augen nicht getraut, erzählt er. Genau das einzige Thema, dass er sich tags zuvor angeschaut hatte. „Ich habe wirklich Gänsehaut bekommen“, berichtet Timo Pacheco Pimenta von diesem besondern Tag. „Ich bin zwar sehr gläubig, aber das ging dann doch irgendwie zu weit“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Sehr nett hätten ihn die Prüfer empfangen, sagt er. So hätte sie ihm die letzte Nervosität genommen. Und dann habe er mit seiner Präsentation überzeugt. So sehr, dass die Prüfer anschließend fragten, ob das sein Spezialgebiet sei. War es nicht, und der Ostbeverner gab zu, dass er sich genau die Themenfeld kurz vorher noch angeschaut habe. Trotzdem waren die Prüfer beeindruckt und gaben Höchstnoten.

Mittlerweile arbeitet Timo Pacheco Pimenta, der auch den Ausbilderschein bestanden hat, als Nachwuchsführungskraft bei der Firma Markilux in Emsdetten. Dort werde er mit einem Mentor auf höhere Aufgaben vorbereitet. Die IHK hat ihn sogar gefragt, ob er sich nicht auch eine Tätigkeit als Prüfer vorstellen könne.

Die Optimierung von Lagerprozessen ist weiter genau sein Ding. Dabei liegen ihm ganz besonders auch die Mitarbeiter am Herzen, denn nur wenn diese mit einbezogen würden, sei gutes Arbeiten möglich. „Das Lager bringt einer Firma nie einen Gewinn, es kostet immer nur Geld. Deshalb muss es perfekt organisiert werden“, ist Timo Pacheco Pimenta überzeugt.

Zuhause ist der Familienvater übrigens nicht so organisiert. Weder den Inhalt des Kühl- noch des Kleiderschrankes hat er „lagertechnisch“ optimiert. Zuhause bin ich nicht so organisiert“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Konkrete berufliche Zeile hat der Karl-Holstein-Preisträger nicht. Nur eines steht für ihn Fest. „Ich will auf keinen Fall stagnieren.“