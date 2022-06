Welcher Bus fährt wann, und welche Route ist die Beste? „Das ist schon eine Wissenschaft für sich“, sagte Fachbereichsleiter Hubertus Stegemann im jüngsten Haupt- und Finanzausschuss, als es eigentlich lediglich um einen Sachstandsbericht zur Linienführung der L 418 ging. Denn bereits in den Sitzungen des Bildungs-, Generationen und Sozialausschusse und des Umwelt- und Planungsausschusses wurde die Frage gestellt, warum dieser Bus auch nach Fertigstellung der Wischhausstraße noch weiter über den Nordring fährt. Bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 habe es den Wunsch seitens der Politik gegeben, auch die neuen Baugebiete an die Linienführung anzubinden, so Stegemann in seinen Erläuterungen.

Durchschnittlich mit 31 Stundenkilometern unterwegs

Auf verschiedene Hinweise hin, dass die Busse sich nicht an Verkehrsregeln halten würden – insbesondere würde die „Rechts-vor-links“-Regelung missachtet, wurde im Mai eine Verkehrszählung an sieben Tagen auf dem Nordring durchgeführt. Insgesamt wurden 6308 Verkehrsteilnehmer, darunter 332 Lkw einschließlich Busse gezählt. „Die durchschnittliche Geschwindigkeit betrug 31 Stundenkilometer“, sagte Stegemann, es habe aber auch einen „Ausreißer“ mit 64 Stundenkilometern auf dem Tacho gegeben. „Rechts-vor-links“-Verstöße habe man hingegen nicht feststellen können.

„ »Man wollte vermeiden, dass der Bus ein Stunde rumsteht.« “ Elmar Möllenbeck (CDU)

Dennoch sind nicht alle Ausschussmitglieder mit der Linienführung glücklich. Besonders im Hinblick auf den Halbstundentakt, den der Bus jetzt abdecke, sei die Streckenführung so vielleicht gar nicht mehr notwendig, warf Elmar Möllenbeck (CDU) ein. Man habe seinerzeit einfach vermeiden wollen, „dass der Bus eine Stunde rumsteht“, so Möllenbeck weiter. Peter Eisel (SPD) hakte jedoch ein: Hauptgrund sei die Anbindung der Baugebiete und des Grevener Damms gewesen.

Eine erneute Änderung sah Hubertus Stegemann jedoch nicht so leicht umzusetzen, da auch sogenannte „Rüst- und Wartezeiten“ eingerechnet werden müssten und die Taktung aktuell auf den Zug in Brock abgestimmt ist. Dennoch wolle er die Anregungen – darunter auch den Einsatz eines kleineren Busses – mitnehmen.