Wie soll der Ortskern Ostbeverns künftig aussehen und wie kann sich die zentral gelegene Kirchengemeinde mit ihren Flächen in das Konzept einbringen? Dieser Frage gingen die Teilnehmer der Pfarrversammlung jetzt nach und sammelten einiges an Ideen und Vorschlägen.

Ursula Schulze Pröbsting war es wichtig, dass sich in Sachen „Neue Mitte“ alle einbringen. Ein erster Aufschlag dazu wurde bei der Pfarrversammlung gemacht.

Dass es im Bereich Bahnhofstraße/Hauptstraße eine „neue Mitte“ geben wird, steht seit dem Beschluss des Gemeinderates vor zwei Jahren fest. Wie kann sich die Kirche mit ihrem Areal rund um das Gotteshaus integrieren? Mit der Frage „Ein Weg in die Zukunft oder einfach nur gepflastert“ beschäftigen sich am Dienstagabend die Besucher der Pfarrversammlung.

Ein weiterer Punkt des Treffens im Edith-Stein-Haus war vorab die Zustimmungswahl zum Pfarreirat. „Wir möchten nicht zurückschauen, was alles nicht stattfinden konnte in den letzten Monaten“, sagte Annegret Weitkamp. „Sondern wir wollen in die Zukunft schauen.“ Das tat man auch mit der Wahl. Einheitlich stimmten die Besucher für Gisela Ahlbrand, Brigitte Brune, Dieter Hüttemann, Jochem Kalthegener, Peter Licher, Cornelia Pohlmann, Luise Rotthowe, Ursula Schulze Pröbsting sowie Monika Winter.

Verabschiedet wurden Annegret Weitkamp und Maria Müller aus dem Vorstand des Pfarreirates. Ein besonders dickes Dankeschön richtete Bürgermeister Karl Piochowiak an Hubert Harmann, der stolze 48 Jahre im Kirchenvorstand tätig war und viele Prozesse begleitete.

Alle sollen sich einbringen

Rege Diskussionen gab es um das Thema der Veränderungen im Ortskern. „Es ist uns wichtig, dass sich alle einbringen“, sagte Ursula Schulze Pröbsting. Man wolle Ideen sammeln, wie man sich in Sachen Aufenthaltsqualität, einem einladenden Kirchplatz und einer klimagerechten Gestaltung unter Berücksichtigung der Einkaufsstraße einbringen könne. Denn da die Bahnhofstraße Nähe der Eisdiele für den Durchgangsverkehr geschlossen wird, ergeben sich neue Möglichkeiten.

Wie der aktuelle, beziehungsweise zwei Jahre alte Plan aussieht, das erklärte Bürgermeister Karl Piochowiak. Barrierefreiheit und eine verbesserte Attraktivität des Ortsbildes sind nur einige der Punkte, die in einigen Jahren mit Hilfe von Fördergeldern umgesetzt werden sollen.

Um Ideen zu sammeln, trafen sich die Diskussionsteilnehmer an themenbezogenen Stellwänden. Anschließend wurden diese besprochen. So kam der Wunsch nach Sitzecken, auch eventuell in Verbindung mit Grünflächen, auf. Im Hinblick auch darauf, dass weiterhin Platz für Veranstaltungen bleiben muss. Der Kirchplatz solle nicht weiterhin als Parkplatz dienen, war ein weiterer Punkt, der eingebracht wurde. Auch sah man die Möglichkeit, Raum für Andachten im Außenbereich zu integrieren.

Kontrovers diskutierten die Anwesenden die Installation von Wasserspielen und kleinen Spielgeräten und besprachen Pro und Kontra solcher Einbauten.

Noch nicht zu Ende gedacht

Alles insgesamt Denkansätze, mit denen der Kirchenvorstand nun Hausaufgaben bekommen hat. Denn die Ergebnisse sollen zum Zeitpunkt, wenn es mit der genaueren planerischen Gestaltung der Gemeinde und Politik los geht, einfließen können. „Das ist alles noch im Prozess und natürlich noch nicht zu Ende gedacht“, erklärte Meike Wanke, die den Abend mit moderierte, im Anschluss. Für weitere Ideen sei man immer noch offen.