Eingeschränkte Kapazitäten

Das größte Leid trägt in jedem Krieg die Zivilbevölkerung – auch in der Ukraine, wo hunderttausende Zivilisten auf der Flucht sind. Vor allem Frauen mit Kindern fliehen, weil Präsident Putin den Krieg ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung führt. Was die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen angeht, so sind die Kapazitäten aktuell eingeschränkt.

Die Zahl der Menschen, die in diesen Tagen versuchen, die Ukraine zu verlassen, oder schon verlassen haben,

beläuft sich schätzungsweise auf mehr als eine Million. Die ersten von ihnen kommen inzwischen in Deutschland an. Und auch der Kreis Warendorf versucht sich auf die Menschen, die vor dem Krieg fliehen, vorzubereiten. Rund 300 Flüchtlinge aus der Ukraine könne der Kreis kurzfristig unterbringen, hieß es am Mittwochnachmittag aus dem Kreishaus. „Dabei sind mehrere Standorte im Gespräch“, sagte Landrat Dr. Olaf Gericke. Auch Bürgermeister Karl Piochowiak hat sich mit seinem Team und den Verantwortlichen im Kreishaus ausgetauscht, um mögliche Kapazitäten auszuloten.

Allerdings kam aus dem Rathaus auch die Rückmeldung, dass die Möglichkeiten in der Bevergemeinde zurzeit – zumindest was die gemeindlichen Flüchtlingsunterkünfte betrifft – eingeschränkt sind. „Wir haben kleinere Kapazitäten frei“, sagte Pressesprecherin Ulrike Jasper, gab aber auch zu bedenken, dass nicht nur Menschen aus der Ukraine in der Bevergemeinde unterzubringen sind. So würden auch in diesen Zeiten Asylbegehrende aus anderen Ländern der Gemeinde zugewiesen. Gleiches war auch zuvor aus dem Kreishaus verlautet.

Informationen fehlen noch

Während in anderen Kommunen bereits über das Aufstellen von Wohncontainern oder andere Unterbringungsmöglichkeiten nachgedacht werde, sei man in Ostbevern noch nicht so weit. Denn noch fehlen die rechtlichen Grundlagen. „Wir haben auch noch keine gesicherten Informationen vom Land“, sagte Jasper. Unvorbereitet sei man deswegen allerdings keineswegs. Man könne auf Erfahrungen aus der Flüchtlingskrise aus den Jahren 2015 und 2016 zurückgreifen. So wurden seinerzeit zunächst Räumlichkeiten in der alten Schule in Brock geschaffen und wenige Wochen später die Turnhalle der Josef-Annegarn-Schule zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert. Aktuell sei die Situation so, dass Flüchtlinge aus der Ukraine ein 90-tägiges Visum bekämen, so Jasper weiter. Die Europäische Union prüfe derzeit, für ukrainische Staatsangehörige ein erleichtertes Verfahren für den weiteren Aufenthalt einzuführen. Damit wäre ein Asylantrag nicht mehr erforderlich. Wie sich die Situation weiter entwickle, vor allem im Hinblick auf die Zuweisungen, bleibe abzuwarten. Aber Jasper ist sich gerade im Hinblick auf die Unterbringung sicher: „Es wird Lösungen geben.“

Vom Kreis Warendorf kommt der Hinweis: „Wer Flüchtlinge privat aufnimmt, ist bis zur Klärung des Aufenthaltsstatus für die Versorgung der Menschen verantwortlich. Das Land NRW organisiert gerade eine koordinierte Zuweisung der Flüchtlinge.“