Einsatz am Großen Kamp

Ein Heimrauchmelder löste am Samstag einen Einsatz für die Feuerwehr aus. Die Bewohnerin einer Wohnung am Großen Kamp hatte diese nach Angaben der Einsatzkräfte verlassen und versehentlich den Topf auf dem Herd stehen gelassen. Durch die anschließende Rauchentwicklung schlugen die Melder an. Die Wohnung wurde nach Angaben der Feuerwehr gewaltfrei geöffnet, der Herd ausgeschaltet und zwei Katzen ins Freie gerettet. Anschließend die Wohnung noch belüftet. Die Feuerwehr Ostbevern war mit einem Löschzug sowie dem Rettungsdienst vor Ort. Die Wehr wurde dieses Jahr bereits vier Mal von sogenannten Heimrauchmeldern alarmiert. In allen Fällen konnte damit größerer Schaden vermieden werden, so Nico Holtkemper.