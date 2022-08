Einsatz für faire und nachhaltige Welt

Im Einsatz für Nachhaltigkeit und Fairness: Initiativen und Vereine, die sich in Ostbevern dafür engagieren, treffen sich auf Einladung der Fairtrade-Steuerungsgruppe am heutigen Mittwoch um 18 Uhr im Edith- Stein-Haus.

Es ist das zweite Vernetzungstreffen der Gruppierungen. „Die Möglichkeit der Vernetzung soll fortgesetzt werden, um weiterhin Informationen untereinander auszutauschen und die Initiativen und örtlichen Projekte besser kennenlernen“, so laut einer Pressenotiz der einhellige Wunsch nach dem Treffen im Mai.

Als Gast ist auch Tore Süßenguth vom Verein Vamos aus Münster eingeladen. Er wird das Projekt „Münsterland Lokal-Global“ vorstellen, bei dem es um die Installation globaler, interaktiver Lernstationen und Radrouten für eine gerechte und nachhaltige Welt im Münsterland geht. „Wir wollen ausloten, ob sich Ostbevern als Fairtrade-Kommune beteiligen kann und eine oder mehrere Lernstationen bei uns aufgestellt werden können“, so die Sprecherin der Steuerungsgruppe, Ulla Zumhasch.

Janine Frönd, Vorsitzende des 1000-Hügel-Vereins, der sich in Ruanda engagiert, wird von neuen Entwicklungen der zahlreichen Projekte vor Ort berichten. Darüber hinaus gibt sie Hinweise und Tipps zum Thema Sponsoring und zur Akquise von Stiftungsgeldern.

Ein weiteres Thema des Treffens wird die Gestaltung der „Fairen Woche“ sein, die bundesweit vom 16. bis zum 30. September stattfindet. In Ostbevern steht sie in diesem Jahr unter dem Motto „Lust auf faire und nachhaltige Mode?“. Zusammen mit dem Modehaus Frönd ist am 28. September ein Infoabend in Vorbereitung. Auf dem Treffen werden weitere Ideen gesammelt werden. „Die Fairtrade-Steuerungsgruppe freut sich auf einen angeregten Austausch und eine intensive Diskussion“, heißt es abschließend.