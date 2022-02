Projektidee für Erlebniswelt: Eintauchen auf 1000 Quadratmetern

Der Verein Ostbevern Touristik hat eine Projektidee für eine Erlebniswelt in Ostbevern entwickelt, die das Zukunftsthema Wasser aufgreift. Herzstück der „Wasser-Wandel-Welt Ostbevern“ ist eine Erlebnisausstellung, die den Schutz des „blauen Planeten“ in den Blick nimmt. Sie ist ganzheitlich nachhaltig und auf den Ressourcenschutz Wasser und die Klimawandelanpassung in der Region ausgerichtet. Jetzt wurde das Konzept im Gemeinderat vorgestellt.

Mithilfe des Zukunftsthemas „Wasser“ soll in der Bevergemeinde ein Leuchtturmprojekt – eine Erlebnisausstellung, die den Schutz des „blauen Planeten“ in den Blick nimmt – entwickelt werden. Vom Konzept waren die Ratsmitglieder begeistert.

Wasser, Tee, Kaffee? Immer wieder gehen die Finger der Ratsmitglieder in die Höhe, als Wirtschaftsförderin Yvonne Ganzert in der jüngsten Sitzung fragt, wer an diesem Tag schon was getrunken hat. Warum sie das fragt? Es geht ihr ums Wasser, das dafür benötigt wird. Denn unter eben diesem Oberbegriff, plant die Gemeinde in Kooperation mit der Ostbevern Touristik etwas Großes. Wobei „planen“ zu diesem Zeitpunkt noch etwas zu viel gesagt ist. Bisher gibt es ein Grobkonzept und eine Machbarkeitsstudie. Und genau das wurde den Mitgliedern des Rates in der jüngsten Sitzung präsentiert.

Zukunftsthema „Wasser“

Doch von vorne: Der Verein Ostbevern Touristik hat eine Projektidee für eine Erlebniswelt in Ostbevern entwickelt, die das Zukunftsthema „Wasser“ aufgreift. Unter dem Titel „Wasser-Wandel-Welt“ soll eine Erlebnisausstellung auf 100 Quadratmetern entstehen, „die den Schutz unseres blauen Planeten in den Blick nehmen soll“, erläutert Ganzert. Nach einer ersten Idee zu einem Klimawandelhaus, habe man schlussendlich ein visionäres Bild der „Wasser-Wandel-Welt“ entwickeln können.

Unterstützung bei diesem Entwicklungsprozess hab es von Anna-Lena Töpel, Texterin und Konzepterin aus Bremen, die das Konzept inhaltliche miterarbeitete. Auch dabei: Ann Katrin Kray, Projektleiterin der Anoma GmbH aus Bremen, die die Machbarkeitsuntersuchung durchgeführt hat. „Wir müssen das Bewusstsein für die Ressource Wasser stärken“, erläuterte Töpel zur inhaltlichen Konzeptionierung. „Die Wasser-Wandel-Welt soll sich als eine erlebnis- und bildungsorientierte Einrichtung an neue touristische Zielgruppen richten und die Wichtigkeit des Zukunftsthemas Wasser in diversen Gruppen der Gesellschaft verankern.“ Dabei sieht sie das Projekt als überregionales Erlebniszentrum, das die Besucher für das Thema Wasser begeistern und eben nicht Schreckensszenarien abbilden soll. In medial inszenierten Themenkabinetten, an interaktiven Wissensstationen und in sinnlichen Installationen sollen die Besucher Wasser und Zukunft erleben.

Mit Media Guides oder per App sollen Familien, Touristen, Schulklassen und auch Fachpublikum durch die Ausstellung, die sich über mehrere Räume und Themenfelder erstrecken soll, geführt werden. Neben der Erlebnisausstellung können noch ein Escape-Room, ein Multifunktionsraum, ein Gewächshaus mit Café, ein Regenspielplatz, eine E-Bike-Station oder Wege an die Bever die Gesamtkonzeption bereichern, so Töpel. Ebenso könnte ein Teil des Museums der historischen Waschtechnik, für das schon lange ein neuer Standort gesucht werde, integriert werden.

Ein Konzept, das aus der Politik überaus großen Zuspruch erhielt, aber auch einige Fragen aufwarf: „Meine Begeisterung haben Sie auf jeden Fall“, sagte beispielsweise Sebastian Meyberg (SPD), stellte jedoch auch die Frage nach der Strahlkraft des Projekts über die Region hinaus. Eine Frage, die sich auch Simon Stadtmann (CDU) stellte und sich deswegen online direkt nach vergleichbaren Angeboten umgesehen hatte. Kritische Töne gab es auch von Claudia Niedermeier (CDU): „Das ist bestimmt eine ganz tolle Sache“, sagte sie, gab aber zu bedenken, ob man noch mehr Flächen verbrauchen wolle. „Müssen wir nicht erstmal unser Beverbad retten? Das ist doch unsere Wasserwelt“, so Niedermeier weiter und schlug vor, auf bestehendes aufzubauen und nicht noch mehr Flächen zu verbrauchen.

So sehr ihr das Projekt gefalle, aber „ist das nicht eine Nummer zu groß?“, frage Karin Läkamp (FDP). Und für Michael Füssel (CDU) stellte sich die Frage nach dem Standort.

Und warum weitermachen? Diese Frage beantwortet Bürgermeister Karl Piochowiak: „Weil wir damit was haben, was andere nicht haben“, ist er überzeugt von der Vision und dass es damit gelingen könnte, Ostbevern zu einem Leuchtturmprojekt zu verhelfen, das eben auch Besucher anlockt, die eine längere Fahrstrecke für den Besuch auf sich nehmen würden.