Eintauchen in eine neue Lichterwelt

Am kommenden Freitag (3. März) lädt das Team des Beverbades zur Wiedereröffnung mit ganz besonderen Aktionen ein. Zudem kann man beim Eintritt sparen.

Seit gut zwei Wochen können Wasserratten wieder im Beverbad nach den umfangreichen Sanierungsarbeiten (WN berichteten) in die Fluten springen. Damit wurde das Bad zwei Wochen später fertig, als ursprünglich geplant. Allerdings war die Umrüstung der Unterwasserstrahler von Halogen auf LED-Technik umfangreicher als gedacht.

Jetzt soll die Verjüngungskur, die das Bad erhalten hat, mit einem ganz besonderen Event gefeiert werden. Am kommenden Freitag (3. März) lädt das Team zur Wiedereröffnung mit ganz besonderen Aktionen ein. Los geht es bereits um 15 Uhr für die kleinen Besucher des Schwimmbades. Bis 18 Uhr steht an diesem Nachmittag nämlich alles im Zeichen einer Piraten-Party. „Da darf ein Wasser-Großspielgerät, das zum Toben einlädt, natürlich nicht fehlen. Außerdem gibt es lustige Spiele, Musik und Animation“, heißt es von den Organisatoren.

Aktionen für Jung und Alt

Im Anschluss geht es nach einer kleinen Pause um 18.30 Uhr für die Erwachsenen etwas ruhiger weiter. Sie können dann in stimmungsvoller Atmosphäre die neue Unterwasserbeleuchtung genießen und sich durch das kühle Nass treiben lassen. „Neben einem Sektempfang, zu dem alle Badegäste herzlich eingeladen sind, übergibt auch der Verein VIBO im Rahmen einer kleinen Feierstunde ganz offiziell den neuen Pool-Lifter – eine Ein- und Ausstiegshilfe für mobilitätseingeschränkte Menschen – an das Beverbad-Team“, so die Organisatoren weiter.

Der Eintritt an diesem besonderen Tag ist reduziert. Erwachsene zahlen nur zwei Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche kommen für einen Euro zum Schwimmvergnügen.