Endausbau der Bäckerstiege beginnt am 15. August

Die abschließende Erstellung der Fahrbahn inklusive der Geh-, Park- und Grünflächen sowie die Fertigstellung der Straßenbeleuchtung an der Bäckerstiege im Baugebiet Kohkamp III beginnt am 15. August (Montag). Wenn das Wetter mitspielt, sollen die Arbeiten in drei Monaten abgeschlossen sein.

Mit dem Endausbau der Straße „Bäckerstiege“ im Baugebiet Kohkamp III beginnt die Firma Dieckmann Bauen und Umwelt aus Osnabrück am 15. August (Montag). Neben der Erstellung der abschließenden Fahrbahn inklusive der Geh-, Park- und Grünflächen erfolgt in diesem Zuge auch die Fertigstellung der Straßenbeleuchtung, kündigt die Gemeinde Ostbevern in einer Pressemitteilung an.

Grundstücke bleiben erreichbar

Mit Beginn der Maßnahme ist mit baubedingten Einschränkungen und Behinderungen zu rechnen. Die Erreichbarkeit der Grundstücke mit Fahrzeugen soll unter Baustellenbedingungen zwar weitestgehend gewährleistet werden, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass Zufahrten auch mal gesperrt sein werden. Fußläufig sind aber alle Grundstücke, allerdings unter Baustellenbedingungen, erreichbar, erläutert die Gemeinde weiter. Auch die Müllabfuhr wird nicht immer alle Tonnen direkt an den Grundstücken abholen können. Darauf sollten sich die Anwohner während des Bauzeitraums unbedingt einstellen und ihre Tonnen außerhalb des Baustellenbereichs platzieren.

Baufirma informiert Anlieger direkt

Vor Beginn der Baumaßnahme wird die Firma Dieckmann die Anwohner und Anlieger mittels Wurfsendung über weitere Details sowie über die erforderlichen Kontaktdaten informieren.

Es wird mit einer Bauzeit für den Straßenendausbau von circa drei Monaten gerechnet, wobei witterungsbedingte Bauzeitverlängerungen nicht vollständig ausgeschlossen werden können.

Die Gemeinde Ostbevern bittet um Verständnis für die Einschränkungen.