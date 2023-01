Ende der unendlichen Geschichte?

Vieldiskutiert und umstritten war das Bauprojekt an der Hauptstraße durch die Kirchner Immobilien von Beginn an. Kommt es jetzt zu einem Ende des Bauprojektes – zumindest in Teilbereichen? Ende März steht die Zwangsversteigerung von sieben Wohnungen in der Ruine an.

Der Kirchnerbau an der Hauptstraße in Ostbevern.

Von Beginn an umstritten, Verzögerungen beim Start, erteilte Baugenehmigungen, die wieder zurückgezogen wurden, abgelaufene Baugenehmigungen, Stilllegungen der Baustelle, Mängel an allen Ecken, eine Resolution im Gemeinderat bis hin zur Forderung nach Enteignung: Die Sache mit dem Kirchner-Bau an der Hauptstraße – einem Filetstück in der Ortsmitte – lief in den vergangenen Jahren alles andere als rund. Schlimmer noch. Die dort 2014 errichteten Gebäude sind inzwischen in einem erbärmlichen Zustand. Eine Bauruine, die vielen Ostbevernern ein wahrer Dorn im Auge ist.