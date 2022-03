Endlich wieder „Bauen und Leben“

Die Pause war länger – zuletzt bedingt durch die Corona-Pandemie – als geplant. Eigentlich fand die Messe „Bauen und Leben“ bisher turnusgemäß alle zwei Jahre statt. Zuletzt doch 2017. Schon für 2019 hatte es bei der Planung Verzögerungen gegeben. Seit 2020 war es dann das Corona-Virus, das es den Organisatoren unmöglich machte, die Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Deswegen will das Team, das aus Mitgliedern der Wirtschaft Ostbevern und Gewerbetreibenden aus dem Ort, sowie Wirtschaftsförderin Yvonne Ganzert besteht in diesem Jahr voll durchstarten. „Wir wollen den Leuten wieder was bieten“, sagt Wirtschaft Ostbevern Schriftführer Tobias Kisser und hofft, an die Erfolge aus 2017 und vorherigen Jahren anknüpfen zu können. Denn die Messe zog seinerzeit nicht nur Besucher aus der Bevergemeinde an, sondern war auch Ziel vieler Auswärtiger.

50 Anmeldungen bisher

Und Ostbeverner wie andere Besucher sollen auch in diesem Jahr, am 22 Mai ist es soweit, wieder einiges geboten bekommen. 50 Gewerbetreibende haben sich bisher angemeldet. Bereits jetzt haben sich Yvonne Ganzert und das Orga-Team daran gemacht, das Gewerbegebiet Ost entsprechend einzuteilen, damit auch jeder Teilnehmer den Platz bekommt, den er benötigt. Sollte es noch kurzentschlossene geben, die dabei sein möchten, so werden sie gebeten sich zeitnah bei Wirtschaftsförderin Yvonne Ganzert unter 82 35 zu informieren, ob eine Teilnahme noch möglich ist.

Neben den bisher angemeldeten Ausstellern erwartet die Besucher noch einiges mehr. So wird es einen Kunsthandwerkermarkt geben, ebenso einen Flohmarkt und den „Sparkassen Action Park“ sowie eine Kindereisenbahn. Nicht fehlen wird auch in diesem Jahr die traditionelle Verlosung, für die es bereits im Vorfeld Lose bei Löwenzahn, der Goldschmiede Wietkamp, dem Raiffeisenmarkt sowie auf dem Wochenmarkt geben wird. Es winken vier Hauptpreise – ein E-Bike, zweimal zwei Übernachtungen für je zwei Personen im Beverland und eine Partyausstattung für 20 Personen. „Wir haben aber auch noch viele weitere Sachpreises von den teilnehmenden Unternehmen“, sagt Sebastian Tebbe vom Orga-Team.

Die Messe, die auf der Raiffeisenstraße und den angrenzenden Straßen stattfindet, wird ihre Pforten von 11 bis 18 Uhr öffnen und bietet den Besuchern auch verschiedene kulinarische Genüsse. Alexander Kraus nimmt unter 0 25 32/ 95 749 56 noch Anmeldungen für den Flohmarkt entgegen.