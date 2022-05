Endlich wieder ein Pläuschchen

Musste das Schulfest der Josef-Annegarn-Schule am Freitagnachmittag aufgrund der Unwetterwarnung noch kurzfristig abgesagt werden, so war der Wettergott dem Verein „Wirtschaft Ostbevern“ am Sonntag umso wohlgesonnener. Und so wunderte es nicht, dass nach fünf Jahren Pause der Besucherzustrom groß war. Der frisch gebackene Vereinschef Dr. Tobias Kisser strahlte förmlich den ganzen Tag mit der Sonne um die Wette. „Wir haben einfach unglaubliches Glück mit dem Wetter und hätten es besser nicht treffen können“, sagt er.

Nachfrage bereits im Vorfeld groß

Und nicht nur die Resonanz der Besucher am Sonntag war für die Verantwortlichen zufriedenstellend. Schon im Vorfeld war der Andrang der Gewerbetreibenden, die einen Standplatz ergattern wollten groß. Da mussten Yvonne Ganzert, Wirtschaftsförderin der Gemeinde und die Verantwortlichen der Wirtschaft Ostbevern schon ordentlich puzzeln, um allen Wünschen gerecht zu werden und alle Interessenten unterzubringen. Denn auch noch ganz kurzfristig habe es Anmeldungen gegeben, berichtet Kisser. Aber „jeder der einen Standplatz wollte, hat auch einen bekommen“, so der Vorsitzende weiter.

„ »Wir haben einfach unglaubliches Glück mit dem Wetter und hätten es besser nicht treffen können.« “ Dr. Tobias Kisser

Und bei dem breiten Angebot war es nicht verwunderlich, dass die Besucher schon um 11 Uhr pünktlich mit der Öffnung der Gewerbeschau zur Raiffeisenstraße kamen. Und sie nahmen nicht nur die verschiedenen Essensangebote gut an, beobachtete Kisser. Auch alle anderen Aktionen, seien bei den Besuchern gut angekommen. „Ich habe schon mit einigen gesprochen und die Rückmeldungen sind durchweg positiv“, freut sich Tobias Kisser. „Man trifft sich wieder nach so langer Corona-Pause und kommt ins Gespräch“, freut er sich, dass sich die Gewerbeschau im Laufe des Tages zu einem richtigen Ort der Begegnung entwickelt hat.

Schon in den frühen Morgenstunden, sei die Veranstaltung mit dem Aufbau gut gestartet. Natürlich habe es an der einen oder anderen Stelle immer mal Nachfragen beispielsweise nach Strom oder Wasser gegeben, aber „das konnten wir alles auf dem kleinen Dienstweg regeln“, ist Kisser durchweg zufrieden.

Glückliche Gesichter auch bei den kleinen Besuchern

Viele glückliche Gesichter gab es auch bei den kleinen Besuchern. Gab es für sie doch nicht nur jede Menge zu gucken, sondern auch richtig viel zum Mitmachen. So zum Beispiel der Action-Park mit seiner Kletterwand, dem Torwandschießen und einer riesigen aufblasbaren Rutsche. Dabei war es an keiner Stelle zu voll, so dass Steppkes oder auch Erwachsne sich hätten in lange Warteschlangen einreihen müssen. „Es verteilt sich ganz gut“, sagte Kisser, auch wenn es hier und da immer mal wieder „Traubenbildung“ gegeben habe.

Aussteller und Vereine aus Nachbargemeinden

Auch Aussteller oder Vereine aus Nachbargemeinde nutzten die Gewerbeschau, um auf sich aufmerksam zu machen. So zum Beispiel die Rollstuhlbasketballer aus Warendorf, bei denen sich „Wirtschaft Ostbevern“-Vorstandsmitglied Friedhelm Hösker gerne mal im Rollstuhl am Basketball probierte – mit Erfolg. Kaum ein Ball landete neben dem Korb.

Auch das THW, das vor einiger Zeit seinen Standort nach Warendorf verlegt hat, war wieder in der Bevergemeinde zu Gast. „Wir kommen immer gerne wieder“, sagt der Ortsbeauftragte Mario Raab, der sich zusammen mit seinen Kollegen über die Einladung nach Ostbevern gefreut hat.