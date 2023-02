Endlich wieder Karneval

Unter dem Motto „Singen, spielen, tanzen, lachen – das werden wir verkleidet machen“ wurde am vergangenen Donnerstag auch im Kindergarten St. Ambrosius kräftig Karneval gefeiert.

Viel Musik und tolle Spiele

Nachdem das Buffet in den einzelnen Gruppen, das die Eltern des Kindergartens liebevoll bestückt hatten, geplündert worden war, stieg in allen Gruppen eine bunte Party mit viel Musik und tollen Spielen. Die Turnhalle des Kindergartens stand an diesem Tag allen Kindern als große Disco zur Verfügung. Um 11.11 Uhr war es dann endlich so weit: Alle Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens starteten zu einem tollen Karnevalsumzug durch das Wohngebiet rund um den Kindergarten.

Für den Umzug hatten die Kinder einen Karnevalswagen geschmückt. Die Eltern, und Bekannten der Kinder, sowie einige Nachbarn des Kindergartens begleiteten den Tross und standen entlang der Strecke, um den Kindern mit einigen Süßigkeiten den Umzug zu einem ganz besonderen Erlebnis werden zu lassen.