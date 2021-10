Endlich wieder Pläne schmieden

Viele Angebote für Menschen mit Behinderungen mussten in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Doch jetzt möchte der Verein zur Förderung der Inklusion für Menschen mit Behinderung in Ostbevern wieder richtig loslegen.

Kein psychomotorischer Sport, kein heilpädagogisches Reiten und auch kein Lese- und Rechtschreibtraining: nur einige Beispiele aus der großen Angebotspalette des Vereins Vibo (Verein zur Förderung der Inklusion für Menschen mit Behinderung in Ostbevern), die in den vergangenen Monaten coronabedingt ausfallen mussten. Doch bei der Mitgliederversammlung konnte der Vorstand mitteilen, dass die Aktivitäten wieder ins Rollen kommen. Und auch einige der besonderen Höhepunkte sind wieder in Planung.

Weihnachtsbaumsammlung

„Schön, dass wir endlich wieder zusammenkommen können“, begrüßte Maria Schwegmann die Mitglieder in der Mensa der Josef-Annegarn-Schule. Daran, wie lange das schon her ist, erinnerte Heinz Spiekermann-Coppenrath. Eine wichtige Veranstaltung für den Verein ist der Kastaniensonntag, an dem Vibo regelmäßig eine Tombola veranstaltet. „So mancher erinnert sich vielleicht noch daran“, meinte Spiekermann-Coppenrath mit einem Schmunzeln. Nun wird diese Altion auch in diesem Jahr wieder ausfallen.

Profitieren konnte die Vereinigung jedoch von der Tatkraft der hiesigen Landjugend, die im Januar ihren Erlös aus der Weihnachtsbaumsammlung spendete. Stattfinden konnten im vergangenen Jahr eine kleine Feier zum 20. Geburtstag des Donatusstübchens wie auch eine Ferienfreizeit in diesem Jahr.

Das stark reduzierte Programm der zurückliegenden Monate spiegelte sich im Kassenbericht wider, den Simone Göttker vortrug. Doch dank zahlreicher Spendengelder konnte der Kassenstand nahezu ausgeglichen werden.

Special Olympics World Games

Rasch wurden die weiteren Regularien abgehandelt und der Vorstand wiedergewählt. Und auch zwei Beschlüssen stimmte die Versammlung zu. Dass der Mindestbeitrag von sechs Euro pro Jahr bleiben wird, steht fest. „Den werden wir auf keinen Fall erhöhen“, teilte Maria Schwegmann mit.

Neben den regulären Vibo-Aktionen wurden von den Vorstandsmitgliedern auch einige zusätzliche Attraktionen in Auge gefasst. So soll der Jumbo-Run am 25. Juni nächsten Jahres wieder seine Runden drehen. „Mit den Plänen dafür beschäftigen wir uns gerade“, berichtete Hildegard Wegmann, eine der Organisatoren. Außerdem soll ein Ausflug in den Zoo stattfinden. Und vielleicht steht noch ein ganz großes Event für Vibo an. Der Vorstand wird sich mit den Special Olympics World Games in Berlin im übernächsten Jahr und einer eventuellen Teilnahme beschäftigen.