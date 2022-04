Endlich wieder Rummel

Bald ist es wieder soweit und der Duft von Zuckerwatte und Popcorn liegt über dem Ortskern, die lauten Melodien der Fahrgeschäfte sind allerorts zu hören und überall vergnügte Gesichter: Die traditionelle Frühjahrskirmes lockt wieder jung und alt, denn die zweijährige Corona-Zwangspause ist Geschichte. Vom 22. bis zum 24. April gibt es Vergnügen pur.

Erste große Veranstaltung nach langer Pause

Da es die erste größere Veranstaltung nach langer Zeit im Ort sein wird, planen die Organisatoren ein umfangreiches und buntes Programm, das Abwechslung für alle Bürger bietet. Die unterschiedlichsten Karussells für alle Altersklassen sorgen für Fahrvergnügen. Am Freitag gibt es die Fahrten zu ermäßigten Preisen, denn dann ist der Familientag. Wer mit den Füßen lieber am Boden bleibt, kann seine Geschicke an den verschiedenen Spielständen unter Beweis stellen. Wer möchte, kann sich alternativ die komplette Zeit „durchfuttern“: Verführungen für den süßen Zahn, Pikantes für den Gaumen und nicht zuletzt Getränkestände sorgen dafür, dass die Besucher nichts vermissen werden. Als Treffpunkt auf ein Glas bietet sich auch die neue „Rote Box“, die im vergangenen Jahr über das Förderprogramm 8plus-VITAL.NRW errichtet werden konnte. Aus ihr wird das Team des Marjestics am Freitag ab 15 Uhr Drinks servieren und die Box dementsprechend „einweihen“.

Die Veranstaltung wird in diesem Jahr aber auch den Rahmen bieten, um an die Menschen zu denken, die derzeit die Unterstützung der Bevölkerung brauchen. „Wir wollen trotz buntem Kirmestreiben an die denken, denen es gerade nicht so gut geht“, sagt Yvonne Ganzert. Daher wird die Kolpingsfamilie mit dem Infomobil „Flüchtlinge“ präsent sein, der Lions Club bietet am Samstag wie auch am Sonntag Wein aus dem Ahrtal an, natürlich für den guten Zweck. Ebenso wird der Verein Partnerschaft Ndaba-Ostbevern mit einer Cafeteria im Edith-Stein-Haus vertreten sein.

Tradition hat das Musik- und Bühnenprogramm, dieses Mal auf der „Sparkassen-Bühne“, an den Details für ein Programm mit Musik, Vereinsinhalten und Kultur wird aktuell noch gefeilt. Gerichtet soll es an alle Besucher sein, ob klein oder groß, und ihnen ein unbeschwertes Lachen in die Gesichter zaubern. So können sich die Kleinen beispielsweise auf das Kasperletheater von Adolf Hortz und den Ballonkünstler Marc Beyer freuen. Die Elfen Blixe und La Belle werden sicherlich auch Hingucker für die Erwachsenen sein.

Auf ein Feuerwerk wird in diesem Jahr verzichtet. Stattdessen wird am Samstag um 21.30 Uhr die Feuershow der Künstlerin Aurora das Publikum in den Bann ziehen. Und die Kulturschaffenden bekommen die Möglichkeit, ihre Kunst und ihr Können zu zeigen.

Verkaufsoffener Sonntag und Flohmarkt

Der Sonntag wird verkaufsoffen und auch der Flohmarkt bietet sich zum Shoppen an. Und last, but not least wird das „Stärkste Team Ostbeverns“ gesucht. Die örtliche Landjugend organisiert einen Tauzieh-Wettbewerb, der am Sonntag ab 14 Uhr auf Pastors Wiese stattfindet. Antreten können Teams mit fünf Personen.

Getränke Peppenhorst, Sparkasse Münsterland-Ost, Avency, Pfarrcaritas Ostbevern, Warsteiner Brauerei, American Diner Marjestics und David`s Frittenschmiede unterstützen das Kirmesprogramm.