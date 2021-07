Ob die Kinder traurig sind? Sicher ist: Die Sommerferienbetreuung in Ostbevern ist zu Ende gegangen. An zwei Standorten – in und an der Ambrosius- Grundschule sowie im Kinder- und Jugendcafé – sind zweieinhalb Wochen lang h um die 100 Kinder betreut worden.

„Die Betreuer waren sehr motiviert, und die Kinder haben an jede Aktion mit Begeisterung teilgenommen“, lobt Jugendpfleger Attila Repkeny. Auch wenn das Wetter nicht immer mitspielt habe, habe sich die gute Laune schließlich durchgesetzt.

Zahlreiche Highlights und Angebote gab es für die Kinder. Dazu zählten der Ausflug zum Ketteler Hof, eine Sprayaktion, ein Rollenspiel und das Sicherheitstraining in der Zusammenarbeit mit der Polizei. „Auch das Ponyreiten und der Besuch auf dem Alpakas Hof wird den Kindern bestimmt lange in den Erinnerungen der Kinder“, so Repkeny.

Die zwei Standorte wurden von den beiden hauptamtlichen Mitarbeitern Marina Peters im Kinder- und Jugendcafé und Marius Böckenholt in der Ambrosius Schule in Eigenverantwortung betreut. Repkeny: „Es war deutlich zu merken, dass ein hoher Bedarf bei den Kinder bestand, endlich wieder gemeinsam etwas zu unternehmen und Spaß zu haben. „Auf Grund der hohen Teilnehmerzahl überlegen wird, diese Vorgehensweise – an zwei Standorten parallel eine Betreuung anzubieten – beizubehalten.“

Nicht nur Repkeny, auch Anja Beiers, erste Vorsitzende des Kinder- und Jugendwerks, würdigte in einer Abschlussrunde das Engagement der Betreuer. Tolles hätten sie geleistet.