Engel für Baum dringend gesucht

Ostbevern

Auch in diesem Jahr soll der Weihnachtsbaum in der St.-Ambrosius-Kirche zu etwas Besonderem werden: Der Aufruf: „Da wir in der Advents- und Weihnachtszeit das Thema Engel haben, sind alle eingeladen, eine Engelsfigur an den Baum hängen − egal ob gekauft, gebastelt oder gemalt.“

Von Anne Reinker