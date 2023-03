Erfolge über Grenzen hinweg

Was vor über 75 Jahren mit nur einigen Gründungsmitgliedern begann, ist heute eine feste Institution in der Gemeinde: der Brieftaubenzuchtverein „Bevertreue“. Die Ausübung dieses Sports war damals noch mit recht vielen Schwierigkeiten verbunden. Doch heute hat sich die Gruppe mit 30 Mitgliedern etabliert und es wurden über die Grenzen hinweg Erfolge gefeiert.

Am Samstag fand die Jubiläumsfeier im Vereinsheim Siemann statt. „Man sagt, 25 Jahre sind eine Generation“, so Vorsitzender Reinhard Gronhoff in seinem Grußwort. Das heiße, dass die Bevertreue auf über drei Generationen hinweg auf Engagement, ein reges Vereinsleben, Erfolge und nicht zuletzt auch Leidenschaft für das Hobby zurückblicken kann. Die Gründer hatten mit Herausforderungen zu kämpfen, erinnerte Gronhoff an die Anfangszeiten. Denn die Taubenzucht war in Ostbevern nicht nur ein eher unbekanntes Terrain, sondern es bestand für die jungen Gründer auch ein logistisches Problem: Wie sollten die Tauben von den Züchtern drei Mal in der Woche nach Münster gebracht werden? Denn ein Auto besaß damals kaum einer von ihnen. „Das Fahrrad so vollgepackt mit Taubenkörben, dass man sich selbst manchmal dazwischen nicht wiederfand“, so ist es in der Vereinschronik zu lesen. Die Mühen lohnten sich schon bald, denn bereits ein Jahr später konnte man den Reisevereinigungsmeister der RV Westfalia Münster unter den Mitgliedern der Bevertreue finden. Nur ein Beispiel für viele erfolgreiche Teilnahmen im Verlauf der 75 Jahre.

Gefeiert wurde das Jubiläum nun im großen Stil. Neben einem westfälischen Abendessen und einer Verlosung trat auch der Komiker Bauer Brömmelkamp auf. Mitglieder zweier Gastvereine aus Telgte überreichten den hiesigen Züchtern zwei Pokale. Im Rahmen der Feier gab es auch Ehrungen der besonders erfolgreichen Züchter 2022. Auf den Listen finden sich in den verschiedenen Kategorien Alfons Aubke, Heinz und Heiner Peters, Josef Wietkamp, Christian Wolbeck und die Schlaggemeinschaften Siemann&Söhne und Hollmann&Kötters sowie das Team Gronhoff wieder.

Bürgermeister gratuliert

Gratulation gab es von Bürgermeister Karl Piochowiak. „Der Brieftaubenzuchtverein Bevertreue ist eine feste Größe im Profil unseres Ortes“, sagte er. Denn es seien die Vereine mit ihren Aktivitäten, die das Leben in jeder Kommune reicher machten. „Sie sind es, die willkommene Angebote machen und das Gefühl der Zugehörigkeit stärken.“ Die Zucht diene dem Erhalt der Tiere, denn wer beim Thema Tauben nur an die gemeine Stadttaube denke, habe weit gefehlt, meinte Piochowiak. „Sie als Züchter haben sich einer besonderen Sportart verschrieben, beschäftigen sich verantwortungsvoll mit einem Lebewesen und betrachten die Tiere als Sportsfreunde.“ Und nicht zuletzt gelte: „Über Kulturgrenzen hinweg gelten Tauben als Symbol für Liebe, Unschuld, Treue und Frieden“, sagte Karl Piochowiak. Ein Satz, mit dem sich die Mitglieder der Bevertreue sicherlich gut identifizieren können, schließlich fliegen ihre Tiere über die Grenzen – auch in ausländische Gefilde – hinweg.