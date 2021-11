Erkundungstouren durch das Gymnasium

In mehreren Durchgängen hieß Schulleiter Michael Bertels (l.) die Gäste in der Aula zum Informationstag willkommen.

Hatten die Organisatoren des Collegium Johanneum den Tag der offenen Tür für die Viertklässler der Grundschulen im vergangenen Jahr ausfallen lassen müssen, entschied man sich in diesem Jahr für eine Durchführung. Der Pandemie geschuldet natürlich unter anderen Vorgaben als eigentlich üblich. Die 3G-Regel kam zum Einsatz, auch wurden die Kinder samt Eltern in mehreren Durchgängen in der Aula, auf dem Schulgelände sowie in den Räumlichkeiten in und an der Loburg über das Schulleben informiert.

Anfang der Woche hatten die Verantwortlichen final entschieden, ob und wie der Tag stattfinden könne, erklärte Schulleiter Michael Bertels, der am Samstagvormittag gemeinsam mit Unterstufenkoordinator Patrik Thelen in der Aula die Gäste begrüßte. „Wir müssen es kurz machen“, sagte Bertels, der gerne auf das übliche Programm, etwa mit dem Unterstufenchor der Schule, zurückgegriffen hätte. Gleichzeitig war er sehr froh, den Eltern und Kindern wieder die Möglichkeit geben zu können, sich einen umfassenden Überblick über das Schulleben zu machen.

Rundgänge und verschiedene Aktionen

Knapp 100 Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Loburg-Mitarbeiter sorgten dafür, dass Rundgänge und verschiedene Aktionen in den Räumen durchgeführt werden konnten. „Wir haben viele Aktionen vorbereitet, die die Loburg ausmachen“, kündigte Patrik Thelen den Anwesenden an.

Über 100 Mädchen und Jungen zeigten sich bei dem Informationstag an der Loburg als weiterführende Schule interessiert, Platz gibt es für 93 zukünftige Sextaner. Anfang Februar finden die Anmeldungen statt. Kinder mit Geschwistern an der Schule haben Vorrang, für alle anderen gilt das Losprinzip, sagte Michael Bertels.