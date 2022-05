Erste Schritte auf dem Tennis-Court

Drei Jahre sind seit dem letzten Grundschulschnuppertag beim Tennisclub Ostbevern vergangen, der traditionell Mitte Mai durchgeführt wird. In dieser Sommersaison bietet der TCO wieder offene Trainings für alle Grundschulkinder an. Dass es anstelle einer 90-minütigen Schnuppereinheit in diesem Jahr gleich drei Nachmittage je zwei Stunden werden, ist auch dem NRW-Landesprogramm „Extra-Zeit für Bewegung“ zu verdanken. Das Schnupperangebot ist für alle Teilnehmenden kostenfrei.

Start ist am morgigen Freitag um 14 Uhr auf der Tennisplatzanlage an der Westbeverner Straße in Ostbevern. Mitzubringen sind sportliche Kleidung und saubere Sportschuhe. Tennisschläger werden vom Verein gestellt, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

„In den ersten Einheiten geht es primär um Spiel und Sport in der Gemeinschaft, Spaß an der Bewegung und eine erste Tennisschlägergewöhnung“, hebt Trainer Nils Müller hervor. In zwei Aufbaumodulen „Ball- und Motorikschule für Grundschulkinder“ sowie „Bewegungs- und Techniktraining im Kindertennis“ wird das offene Schnupperprogramm vor und nach den Sommerferien bis in den September hinein fortgesetzt. Informationen dazu werden den Kids nach Abschluss der drei Schnuppertage mitgegeben.

Der TCO freue sich auf viele junge Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger, aber auch aus allen älteren Altersklassen seien Interessierte im Verein willkommen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Informationen zu den Grundschulschnuppertagen und zur Schnupperaktion wurden vom TCO-Vorstand auf der Internetseite zusammengetragen.

Für die erwachsenen Clubmitglieder steht zu Beginn des anstehenden Wochenendes der „1. TCO-After-Work-Flutlichtabend“ im Vereinskalender. Das Event startet am Freitag um 18 Uhr. Auf zwei Plätzen wird ein geselliges Doppel- und Mixedturnier unter Flutlicht ausgetragen.