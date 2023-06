Erste Testflüge für kleine und große Piloten

Ein paar letzte Handgriffe, dann geht es mit Dietmar Herbst auf das Flugfeld. Neben ihm steht ein Steppke, der aufgeregt den Start der roten Propellermaschine verfolgt. Dann ist es so weit. „Ich klinke mich jetzt aus“, sagt Herbst und schon darf der kleine Besucher das Modellflugzeug selber steuern.

Der Modellflugverein Ostbevern hatte am Sonntag zum "Jedermannfliegen" eingeladen.

Zahlreiche Augenpaare blinzeln in den Himmel, während dort kleinere, aber auch größere Flugzeuge ihre Runden drehen. Nach der Corona-Pause konnte der Modellflugverein Ostbevern am Sonntag endlich wieder sein beliebtes „Jedermannfliegen“ durchführen. Bei strahlendem Sonnenschein schon am Vormittag ein beliebtes Ausflugsziel.