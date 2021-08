Erste und zweite Impfung möglich

Das Impfmobil ist am 19. und 26.August wieder in Ostbevern, sowohl zur Zweit- als auch zur Erstimpfung.

Die Impfangebote auf Marktplätzen, vor Supermärkten oder in der Fußgängerzone wurden im Kreis Warendorf ausgesprochen gut angenommen. Deshalb wird das Impfmobil des Kreises ab dem 16. August zu einer zweiten Tour aufbrechen.

Die Termine sind so geplant, dass die Bürgerinnen und Bürger, die ihre Erstimpfung am Impfmobil erhalten haben, dort auch beim nächsten Termin ihre Zweitimpfung wahrnehmen können. Erstimpfungen sind aber auch weiterhin möglich, heißt es in einer Presseinformation der Gemeinde Ostbevern. In der Bevergemeinde macht das Impfmobil jeweils an den Donnerstagen 19. und 26. August von 8.30 bis 10 Uhr auf dem Rathaus-Vorplatz Station.