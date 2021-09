Erstklässler beider Grundschulen funkeln jetzt im Dunkeln

„Erst wenn wirklich frei ist, geht ihr über die Straße“, sagt Polizeihauptkommissar und Verkehrssicherheitsberater Richard Rauer. Und das sagt er an diesem Morgen beim Besuch der ersten Klassen der Franz-von-Assisi-Grundschule nicht nur ein Mal. Unter dem Titel „Mehr Sicherheit für Schulanfänger“ ist die Kreispolizeibehörde in diesen Tagen auch an den beiden Ostbeverner Grundschulen zu Gast. Doch nicht nur die Verkehrsregeln für den sicheren Weg zur Schule sind dabei Thema. Ganz wichtig ist Rauer auch das „Sehen und Gesehen werden“. Und damit Letzteres auch in der kommenden dunklen Jahreszeit gewährleistet ist, springt seit einigen Jahren – zuvor hatte der ADAC diese Aufgabe übernommen – der Lions Club Ostbevern ein. Für alle Erstklässler sponsert der Service-Club Warnwesten, so dass die Kinder getreu dem Motto „Funkeln im Dunkeln“ gesehen werden. Und auch wenn die Westen jetzt noch etwas groß sind, so passen sie bei der Radfahrprüfung in ein paar Jahren immer noch, freute sich auch Richard Rauer.