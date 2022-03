Zwei Jahre mussten die Ostbeverner auf ihre lieb gewonnene Tradition des Maibaumrichtens verzichten. Doch in diesem Jahr soll es wieder etwas werden und nicht nur der Maibaum soll zum ersten Mal vor dem neuen Rathaus aufgestellt werden, auch der anschließende Tanz in den Mai wird dort als Open-Air-Veranstaltung stattfinden.

Auf ein großes Event können sich die Ostbeverner nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause wieder freuen. Denn in die Planungen für das 35. Maibaumrichten grätschte zuletzt jedes Mal die Pandemie hinein. Nun soll es aber wieder soweit sein: Am 30. April (Samstag) lädt die Feuerwehr zum Tanz in den Mai ein. Einige Änderungen in den Vorbereitungen und im Ablauf wird es aber geben.

Bunte Bänder in elf Metern Höhe

Nach alter Tradition wird das Aufrichten des Maibaums auf dem Rathausplatz, nun erstmals vor neuer Kulisse, stattfinden. Unter sicherlich großer Spannung der Wehrleute und der Zuschauer wie auch hoffentlich bei schönem Wetter wird der Baum aufgestellt. Letztendlich erden die bunten Bänder in elf Metern Höhe wehen.

Der Abend wird wie folgt beginnen. Um 18.30 Uhr startet der Umzug am Feuerwehrgerätehaus, mit dem der Maibaum, der zwei Tage vorher gefertigt wurde und der dann zum Rathaus gebracht wird. Beteiligen werden sich daran der MVO, einige Schützenvereine und Hilfsorganisationen. Gegen 19 Uhr sollen – so der Plan – alle am Rathaus ankommen.

„ »Eigentlich verkaufen wir die Tombola-Lose immer von Haustür zu Haustür.« “ Phillip Preuß

Unter den Augen zahlreicher Anwesender treten dann die Wehrleute in Aktion. Sie richten den Baum traditionell ohne motorisierte Hilfsmittel, sondern mit ihrer Körperkraft auf.

Ab 20.30 Uhr lädt die Wehrgemeinschaft zum Tanz in den Mai ein, als Festwirt wurde dafür „BeverRock“ ins Boot geholt. Bei Live-Musik soll dann ausgiebig getanzt werden können. Um den Schutz aller Besucher zu gewährleisten, findet die Feier komplett als Open-Air-Veranstaltung am Rathaus statt und nicht – wie sonst – im Feuerwehrgerätehaus. Für 22 Uhr ist die Tombolaauslosung angesetzt.

Hierfür haben die Organisatoren – aus dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ostbevern – einige Änderungen eingeführt. „Eigentlich verkaufen wir die Tombola-Lose immer von Haustür zu Haustür“, erklärt Phillip Preuß. Da dieses sonst immer die aktiven Feuerwehrfrauen und -männer machen, habe man sich in diesem Jahr dazu entschlossen, die Lose an fünf Vorverkaufsstellen anzubieten. Denn ein Anstecken mit dem Corona-Virus müsse auch schon aus dem Grund minimiert werden, um die Einsatzbereitschaft der Wehrleute zu sichern, so der Vereinsvorsitzende.

Vorverkaufsstellen sind die Blumenstube, das Eastside, der Kleine Hofladen, Peppenhorst sowie die Filiale der Volksbank.

Lose für die Tombola

Zudem gibt es die Möglichkeit zum Erwerb vor der Fleischerei Hokamp am Samstag (9. April) von 8.30 bis 12.30 Uhr. Auch m Donnerstag (28. April“ von 8 bis 13 Uhr ist die Feuerwehr damit auf dem Wochenmarkt vertreten. Ein Los kostet drei Euro, für zehn Euro gibt es vier Lose.

Wer ganz spontan ist, kann auch bei der Feier am 30. April von 18.30 bis 21.45 Uhr sein Glück versuchen und das Los dann direkt in die Lostrommel werfen.