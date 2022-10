Es geht nur mit Übergangslösung

Der Einsatzleitwagen der Feuerwehr, der eigentlich in Brock stehen muss, kann dort bisher nicht untergebracht werden. Die vorhandenen Räumlichkeiten sind schlichtweg zu klein. Ein Zustand, der so aber nicht bleiben kann und weil das neue Feuerwehrgerätehaus auch noch auf sich warten lässt, muss jetzt möglichst schnell eine Übergangslösung her.

Aufgrund weiterhin bestehender Probleme, lässt sich der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Brock nicht ad hoc umsetzen. Jetzt soll am Standort Lintvenn eine Übergangslösung geschaffen werden.

„Das darf nicht drei Jahre lang bei der Notlösung bleiben“, sagte Markus Brune (CDU) in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, als es um die weiteren Planungen zum Bau eines Feuerwehrgerätehauses in Brock ging. Denn, nachdem die Hindernisse zum Bau des geplanten Objekts an der Ladbergener Straße Überhand genommen hatten und das neue Standortsuchverfahren auch kein leichtes ist, hatte die Verwaltung bereits in einer vorangegangnen Sitzung Übergangslösungen präsentiert (WN berichteten).

Denn nach wie vor stellt sich das Problem, dass der Einsatzleitwagen, der eigentlich in den Ortsteil Brock gehört, dort nicht stationiert werden kann, weil die dort befindliche Fertiggarage schlichtweg zu klein für das Fahrzeug ist.

Erste Pläne für Erweiterung

Bereits im Juni hatte die Gemeindeverwaltung erste Pläne für eine Erweiterung am Standort Lintvenn vorgelegt. Dabei steht allerdings jetzt noch die Frage im Raum, ob es eine sinnvolle Nachnutzung für einen entsprechenden Erweiterungsbau geben kann – beispielsweise durch die Malteser. Um auch die Malteser weiter zu unterstützen, schlägt die Verwaltung vor, dass die Ortsgruppe zum einen die Räumlichkeiten in der „Alten Schule“ dauerhaft kostenfrei nutzen kann und die Malteser die Räumlichkeiten und Unterstellmöglichkeiten für Fahrzeuge am Lintvenn nutzen können.

„ »Wir müssen deutlich darüber reden, wer was bezahlen muss.« “ Michael Füssel (CDU)

Die Kostenschätzung für einen Erweiterungsbau am Lintvenn belaufen sich auf 231 000 Euro, sofern dieser in Massivbauweise durchgeführt wird. Eine Stahlkonstruktion in gleicher Größe läge bei 213 000 Euro. Beide Varianten würden letztlich neben der Stellplatzmöglichkeit für den Einsatzleitwagen auch Platz für weitere Umkleidemöglichkeiten für die Feuerwehrleute schaffen.

„Die Malteser haben zur Zeit quasi nichts, außer das, was sie sich in Eigenleistung hergestellt haben“, sagte Fachbereichsleiter Hans-Heinrich Witt in der Sitzung, um zu einer nächsten Fragestellung zu kommen: „Wer zahlt was?“ Trotz zahlreicher Gespräche, sei das allerdings noch offen. Doch auch ohne eine Antwort darauf müsse möglichst schnell eine Lösung zur Unterbringung des Einsatzleitwagens geschaffen werden, sagte Witt deutlich. Er fügte aber auch noch einmal hinzu, dass es eine vernünftige Lösung zur Nachnutzung des Gebäudes am Lintvenn geben müsse.

Unterstützung für Zwischenlösung

Michael Füssel (CDU) sprach sich für die Zwischenlösung aus, sagte aber auch: „Wir müssen deutlich darüber reden, wer was bezahlen muss.“ Auch Werner Stratmann (Grüne) konnte der Übergangslösung zustimmen, „aber nur, wenn wir eine sinnvolle Nachnutzung sicherstellen können“. Sebastian Meyberg (SPD) ging es an dieser Stelle noch einmal um die „versunkenen Kosten“, wie er sagte. Gemeint waren damit solche Ausgaben, die bisher für verschiedene Planungen aufgewendet werden mussten.

Darauf soll es in der nächsten Sitzung am 10. November ebenso eine Antwort geben, wie erste Ergebnisse zur Standortanalyse, die derzeit durch das Büro antwortING durchgeführt wird. Auch über Gespräche, die in Kürze noch einmal mit der Feuerwehr geführt werden sollen, soll in dieser Ausschusssitzung dann weiter berichtet werden.