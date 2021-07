Es gibt kein Dämmmaterial

Noch vor dem Winter sollen die Sanierungsarbeiten an der Franz-von-Assisi-Grundschule abgeschlossen werden, so der Plan der Verwaltung. Aktuell gibt es allerdings Probleme, an das passende Dämmmaterial zu kommen. Der Baubeginn wird sich also erstmal bis Ende August verschieben.

Seit über zwei Wochen sind inzwischen Sommerferien. Eine Zeit, die in der Regel für Sanierungsarbeiten an Schulen genutzt wird. So war das auch für die Dachsanierung an der Franz-von-Assisi-Schule geplant. Doch wer bei einem Spaziergang in diesen Tagen an der Schule vorbeikommt, stellt fest, dass dort gerade – nichts passiert. „Aufgrund der aktuellen Marktlage wird sich der Baubeginn voraussichtlich auf Ende August verschieben“, heißt es dazu aus der Verwaltung.