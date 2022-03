„Es gibt keinen gerechten Krieg.“ Mit diesen Worten und mit Blick auf den Ukraine-Krieg eröffnete Willy Ludwig die Mahnwache, zu der die im Rat vertretenen Fraktionen gemeinsam mit der Kolpingsfamilie am Freitagabend auf den Rathausplatz eingeladen hatte. Es gelte nicht nur anzuklagen, so Ludwig, der die Zusammenkunft organisiert hatte. „Wir müssen den Frieden einfordern.“ „Wir müssen unsere Stimme erheben“, schloss sich Karl Piochowiak an. „Wir hören es, viele hören es, und unsere Herzen hören es“, so der Bürgermeister im Weiteren. Aktiv werden und die „Schulter zur Verfügung stellen“, meinte René Teuber, gelte es jetzt. Nicht nur für die Versorgung da zu sein, sondern auch für Herz und Seele. Der Vorsitzende der örtlichen Kolpingsfamilie erläuterte, in welcher Weise die international tätige Organisation Hilfe in und für die Ukraine leistet. „Wir machen das, was den Menschen hier hilft und denen, die dort bleiben.“ Teuber sprach sich für mehr Toleranz und für ein Mehr an „Miteinanderreden“ aus, um „gemeinsam in einer guten Welt leben zu können„.