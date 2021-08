Am 19. August 1961 war es soweit: In Ostbevern gaben sich Edmund und Renate Teuber das Ja-Wort, am 2. Oktober im Folgejahr wurde kirchlich in Horn-Bad Meinberg geheiratet.

Das verstehen der ähnlichen Erlebnisse in der Kinder- und Jugendzeit sind der gemeinsame Nenner, der Renate und Edmund Teuber zusammenbrachte. Seit 60 Jahren gehen die beiden den Weg gemeinsam. Am heutigen Donnerstag kann das Paar die Diamantene Hochzeit feiern.

„Es war mein Glückstag“, sagt Edmund Teuber zum 28. Mai 1955, als er seine spätere Frau Renate Müller kennenlernte. Die junge Frau gelangte nach der Flucht mit ihrer Familie 1952 aus der DDR nach einigen Stationen nach Kattenvenne. Beim dortigen Schützenfest sahen die beiden einander das erste Mal.

Da war Edmund 22 Jahre, und seine „Nati“, wie er seine Frau liebevoll nennt, junge 17 Jahre. „Er hat gleich einen Blick auf mich geworfen“, erinnert sich Renate Teuber. „Und beim zweiten Treffen habe ich gemerkt, wir passen zusammen“, fügt ihr Mann hinzu. „Es war das gleiche Schicksal und das gegenseitige Verstehen“, so der Senior. Denn auch er musste mit seinen Eltern flüchten, aus dem damaligen Schlesien in den 40er Jahren.

Für eine baldige Trauung fühlten sich beide zu jung und so musste Renate mit ihrer Familie nach Horn-Bad Meinberg ziehen, da der Vater dort Arbeit auf einem landwirtschaftlichen Hof gefunden hatte. Denn eine „wilde Ehe“ kam zu damaligen Zeiten noch nicht in Frage. Zumal sich Edmund noch in der Ausbildung zum Heizungs- und Lüftungsbauer befand.

Doch am 19. August 1961 war es dann soweit: In Ostbevern gaben sich Edmund und Renate Teuber das Ja-Wort, am 2. Oktober im Folgejahr wurde kirchlich in Horn-Bad Meinberg geheiratet. Seitdem leben beide in der Eichendorff-Siedlung, im Haus, das Edmunds Eltern bauten. Während Edmund arbeitete – 1966 wechselte er zur Landesversicherungsanstalt – übernahm sein Frau Renate Haus, Garten und die Pflege der Eltern. Tochter Christiane kam 1964 zur Welt, Sandra im Jahr 1972 und der Sohn René sechs Jahre später. Alle drei wohnen heute in der Nähe und komplettieren die Teuber‘sche Familie mit insgesamt sieben Enkelkindern. „Die Familie ist unser großes Glück“, sagt das Jubelpaar.

Das sogenannte „zweite Zuhause“ fanden Renate und Edmund Teuber in der Kolpingsfamilie. Dreißig Jahre lang war Edmund Mitorganisator der Kolping

-reisen, ebenso leiteten er und seine Frau die Seniorenfrühstücksgruppe des Verbandes. Den Aufbau des Kolpinghauses im mecklenburgischen Salem unterstützte Edmund ebenso tatkräftig.

Das Reisen ist das gemeinsame Hobby des Paares. Ungezählte Male stillten sie ihr Fernweh mit Touren quer durch Europa. In Rom trafen sie 1996 Papst Johannes Paul II. Auch Singapur und Australien, dass Teubers mit dem Wohnmobil erkundeten, waren einige der Ziele. In diesem Jahr noch wollen Renate und Edmund an die Mosel fahren, so der Plan.

Doch erst wird nun einmal Diamanthochzeit gefeiert. Im kleinen Kreis wollen die Teubers ihren Ehrentag begehen.