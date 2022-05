Exhibitionist muss wiederholt ins Gefängnis

Mann entblößt sich vor Frau in der Bahn

Sein Verhalten in der Eurobahn im Bereich des Ostbeverner Bahnhofes in Brock brachte einem 40-Jährigen aus Merzen nun eine sechsmonatige Haftstrafe ein. Es war nicht sein erster Konflikt mit dem Gesetz.

Demnach hatte sich der gelernte Tischler am 19. September 2021 in eine Vierer-Sitzgruppe der Bahn neben eine junge Frau gesetzt. Laut Anklage habe er seine Hose geöffnet und sich selbst befriedigt. Auf Bildern waren er und die Frau zu sehen. „Ich gebe die Tat zu, es tut mir leid“, legte der ohne einen Rechtsbeistand Erschienene ein Geständnis ab. Er gab auch zu, sich und die Frau bewusst in dieser Situation fotografiert zu haben. Er sei alkoholisiert gewesen. Die Vorsitzende Richterin verwies auf den Zustand der Geschädigten, der ein Erscheinen vor Gericht nun erspart blieb. „Sie war ziemlich mitgenommen. Sie hat geweint und war ziemlich fertig.“

Vorstrafenliste

24 Eintragungen wegen unterschiedlicher Delikte listete die Vorsitzende auf, die sie in Auszügen verlas. 2001 wurde der Angeklagte wegen Vergewaltigung und Missbrauchs eines Kindes verurteilt, 2011 wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, 2012 wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrens ohne Fahrerlaubnis, 2013 wegen Beleidigung.

2016 folgte eine Verurteilung zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und vier Monaten sowie der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt wegen Geiselnahme in Tateinheit mit Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung. Zuletzt erfolgte vor wenigen Monaten eine Verurteilung wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Entsprechend sprach der Staatsanwalt in seinem Plädoyer von einer „hohen Rückfallgeschwindigkeit“.

Die nun verhandelte exhibitionistische Handlung sei geschehen, während der Angeklagte noch unter Führungsaufsicht gestanden habe. Er beantragte eine sechsmonatige Haftstrafe. Der Angeklagte bat um eine Geldstrafe, da er seinen neuen Job nicht verlieren wolle.

„Besonders verwerfliche Tat“

Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte den Angeklagten zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe. Die Vorsitzende Richterin sprach von einer „besonders verwerflichen“ Tat. „Sie war der Situation hilflos ausgeliefert“, erinnerte sie an die Lage der Bahnfahrerin.

Anders als auf offener Straße oder in einem Park hätte die Frau der Situation im Zug nicht so leicht entkommen können. Die Sozialprognose des Mannes sei nicht günstig, der Angeklagte bereits in drei einschlägigen Fällen verurteilt. Abschließend riet sie ihm mit Blick auf mögliche Rechtsmittel zu anwaltlichem Beistand.