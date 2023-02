Gartenhütte stand in Flammen – Explosion von Gasflasche verhindert

Ostbevern

In der Kleingartenanlage an der B51 stand eine Gartenhütte in Flammen. Die Explosion einer Gasflasche konnte die Feuerwehr noch rechtzeitig verhindern, die Gartenlaube war nicht zu retten. Ein Übergreifen auf benachbarten Hütten konnte verhindert werden.

Von Daniela Allendorf