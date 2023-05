Fahrer bei Unfall auf der B 51 schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am frühen Samstagmorgen der Fahrer eines Audis bei einem Unfall auf der B 51. Vermutlich stand er unter Alkoholeinfluss.

Die Polizei wurde am frühen Samstagmorgen zu einem Unfall auf der B 51 gerufen.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Samstagmorgen auf der B 51 ereignet. Gegen 3.20 Uhr befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Ostbevern mit einem Audi die Bundesstraße aus Richtung Telgte kommend. In Höhe des Beverstadions verlor er laut Polizeibericht in einer leichten Kurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und Strauchwerk und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen und blieb auf der Beifahrerseite liegen.

Fahrer vermutlich alkoholisiert

Dabei wurde der 21-jährige Fahrer schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Da sich der Verdacht auf Alkoholisierung ergab, wurden eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. An dem Pkw entstand Totalschaden. Der Sachschaden beträgt rund 60.000 Euro.

Auch die Feuerwehr Ostbevern rückte zur Unfallstelle aus, um diese abzusichern. Die meisten der zwölf eingesetzten Kameradinnen und Kameraden waren noch gar nicht wieder richtig im Bett, da mussten sie um 5.05 Uhr wegen auslaufender Betriebsstoffe nach einem Verkehrsunfall zur Bahnhofstraße ausrücken. Ein Pkw war gegen einen Baum geprallt und stark beschädigt worden.